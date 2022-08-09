Военные учения КНР: в МИД Тайваня считают, что китайцы тренируются захватывать остров

Кроме проведения военных учений, Китай совершает кибератаки и дезинформирует население Тайваня, в попытке его запугать. По мнению главы МИД Тайваня Джозефа Ву, эти действия нарушают статус-кво в регионе.

Министр иностранных дел Тайваня Джозеф Ву во время пресс-конференции в Тайбэе заявил, что Китай использует военные учения, как план подготовки к вторжению на самоуправляемый остров. Глава МИД подчеркнул, что Пекину не удастся запугать Тайвань, даже несмотря на то, что китайские вооруженные силы неоднократно нарушают среднюю линию Тайваньского пролива. Об этом сообщает агентство Reuters.

По словам дипломата, китайские военные проводят крупномасштабные военные учения, запускают ракеты у берегов острова, а также совершают кибератаки и дезинформируют население Тайваня в попытке сломить его моральный дух.

"После завершения учений Китай может попытаться ввести в практику свои действия, чтобы нарушить долгосрочный статус-кво в Тайваньском проливе", — заявил Ву.

Глава МИД Тайваня считает, что действия Пекина угрожают региональной безопасности и дают четкое представления о геополитических амбициях КНР. В связи с этим министр призвал международное сообщество оказать более активную поддержку Тайваню, чтобы ограничить контроль Пекина над проливом.

Заявления Вашингтона по поводу ситуации на Тайване

Тем временем официальный представитель Пентагона 8 августа заявил, что Китай не будет осуществлять попытки вторжения на Тайвань в ближайшие два года. Такого же мнения и президент США Джо Байден, который после визита Нэнси Пелоси в своих первых публичных комментариях сказал, что он обеспокоен действиями Китая в регионе, но не беспокоится о Тайване.

"Я обеспокоен тем, что они двигаются так энергично. Но я не думаю, что они собираются делать что-то большее, чем сейчас", — отметил Байден.

Заместитель министра обороны по вопросам политики Колин Кал также отметил, что в связи с ситуацией в Тайваньском проливе, американские военные продолжат находится в регионе в ближайшие недели.

Важно

Как Путин подставил и унизил Китай. И причем здесь Тайвань и Украина

Напомним, что авианосная группа США во главе с авианосцем "Рональдом Рейганом" 27 июля выступила в направление Тайваня. Перемещение флота США было связано с обострением в регионе на фоне визита на Тайвань спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси.

Официальные лица Тайваня заявили, что действия Китая нарушают устав ООН, поскольку Пекин вторгается в территориальное пространство Тайваня и препятствует свободному воздушному и морскому судоходству.