Військові навчання КНР: у МЗС Тайваню вважають, що китайці тренуються захоплювати острів

Крім проведення військових навчань, Китай робить кібератаки й дезінформує населення Тайваню, намагаючись його залякати. На думку глави МЗС Тайваню Джозефа Ву, ці дії порушують статус-кво в регіоні.

Міністр закордонних справ Тайваню Джозеф Ву під час пресконференції в Тайбеї заявив, що Китай використовує військові навчання як план підготовки до вторгнення на самоврядний острів. Глава МЗС наголосив, що Пекіну не вдасться залякати Тайвань, навіть незважаючи на те, що китайські збройні сили неодноразово порушують середню лінію Тайванської протоки. Про це повідомляє агентство Reuters.

За словами дипломата, китайські військові проводять великомасштабні військові навчання, запускають ракети біля берегів острова, а також здійснюють кібератаки й дезінформують населення Тайваню в спробі зламати його моральний дух.

"Після завершення навчань Китай може спробувати ввести в практику свої дії, щоб порушити довгостроковий статус-кво в Тайванській протоці", — заявив Ву.

Глава МЗС Тайваню вважає, що дії Пекіна загрожують регіональній безпеці та дають чітке уявлення про геополітичні амбіції КНР. У зв'язку з цим міністр закликав міжнародне співтовариство надати активнішу підтримку Тайваню, щоб обмежити контроль Пекіна над протокою.

Заяви Вашингтона щодо ситуації на Тайвані

Водночас офіційний представник Пентагону 8 серпня заявив, що Китай не здійснюватиме спроби вторгнення на Тайвань у найближчі два роки. Такої ж думки і президент США Джо Байден, який після візиту Ненсі Пелосі у своїх перших публічних коментарях сказав, що він стурбований діями Китаю в регіоні, але не переймається Тайванем.

"Я стурбований тим, що вони рухаються так енергійно. Але я не думаю, що вони збираються робити щось більше, ніж зараз", — зазначив Байден.

Заступник міністра оборони з питань політики Колін Кал також зазначив, що у зв'язку із ситуацією в Тайванській протоці американські військові продовжать перебувати в регіоні найближчими тижнями.

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Нагадаємо, що авіаносна група США на чолі з авіаносцем "Рональдом Рейганом" 27 липня виступила в напрямку Тайваню. Переміщення флоту США було пов'язане із загостренням у регіоні на тлі візиту на Тайвань спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі.

Офіційні особи Тайваню заявили, що дії Китаю порушують статут ООН, оскільки Пекін вторгається в територіальний простір Тайваню та перешкоджає вільному повітряному та морському судноплавству.