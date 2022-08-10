"Велике омолодження нації": Китай заявив про неминучість возз'єднання з Тайванем

Пекін не відкидає варіант силового захоплення острова. США та ще 181 країна встановили дипломатичні відносини з КНР на основі "принципу єдиного Китаю", наголошують китайські комуністи.

Пекін підготував бюлетень під назвою "Тайванське питання та об'єднання Китаю в нову епоху", в якому виклав позицію щодо майбутнього Тайваню. Текст документу опублікувало китайське державне агентство Xinhua.

Бюлетень відображає позицію чиновників щодо майбутнього острова в умовах глобального загострення конфліктів, у ньому містяться тези щодо неминучості повного возз'єднання Тайваню з Китаєм.

"Компартія неухильно виступає за повне возз'єднання батьківщини, цей процес не зупинити. Це одна з головних вимог для великого омолодження китайської нації", — заявили в Пекіні.

Автори доповіді представляють возз'єднання КНР та Тайваню як неминучу історичну закономірність, засновану на ідеях революціонерів Мао Цзедуна та Ден Сяопіна.

Принцип одного Китаю — Пекін не відкидає шлях війни

"Принцип одного Китаю — це спільна згода міжнародної спільноти та правильний зміст дотримання основних норм міжнародних відносин. Зараз 181 країна, зокрема США, встановили дипломатичні відносини на основі принципу єдиного Китаю", — сказано у книзі.

Пекін не виключає шлях військової агресії та силового захоплення острова, якщо іншого вибору не залишиться. Зовнішні сили, які перешкоджають повному возз'єднанню Китаю, зазнають невдачі, попередила влада.

У бюлетені йдеться про можливість впровадження нової соціальної системи у Тайвані після входження до складу Китаю.

Нагадаємо, що Китай проводив масштабні військові навчання навколо Тайваню після візиту на півострів спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі. Влада острова побоювалася спроби силового захоплення.

Міністр закордонних справ Тайваню Джозеф У вважає, що Пекін використовує військові навчання для підготовки до вторгнення.

Тайванські чиновники раніше говорили, що китайські військові навчання порушують статут ООН через вторгнення у територіальні води Тайваню.