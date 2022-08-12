Сі Цзіньпін планує зустрітися з Джо Байденом у листопаді, — ЗМІ

За інформацією журналістів, лідер Китаю має намір попрямувати восени в Південно-Східну Азію. Це буде його перша закордонна поїздка майже за три роки.

Китайські офіційні особи планують візит голови КНР Сі Цзіньпіна в Південно-Східну Азію, в межах якого може зустрітися з президентом США Джо Байденом. Про це пише The Wall Street Journal із посиланням на свої джерела.

Як уточнюється, така зустріч, імовірно, відбудеться в листопаді.

Цієї осені в Китаї відбудеться 20-ий з'їзд Комуністичної партії Китаю, під час якого вирішуватиметься питання про продовження повноважень Сі Цзіньпіна. Однак підготовка до поїздки означає, що китайський лідер упевнений у своїй перемозі, пишуть журналісти.

Передбачається, що спочатку він підіб'є підсумки партійного з'їзду, а потім візьме участь у саміті лідерів країн Великої двадцятки на індонезійському острові Балі 15-16 листопада.

Після цього Сі Цзіньпін вирушить у столицю Таїланду Бангкок для участі в саміті Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва. Саме в кулуарах одного із самітів і має відбутися зустріч китайського лідера та президента США.

Офіційний представник Білого дому повідомив журналістам, що двоє лідерів справді обговорили можливу особисту зустріч під час нещодавньої телефонної розмови. Зокрема домовилися, що їхні команди зв'яжуться для з'ясування деталей. Однак американський чиновник відмовився повідомити подробиці про час чи місце.

Питання про очну зустріч глав двох країн обговорюється на тлі недавнього загострення ситуації навколо Тайваню та візиту туди спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі. Візит американського політика до острівної держави викликав різку критику Пекіна, який вважає Тайвань своєю територією. Після цього китайська армія стягнула до острова додаткові сили та провела там низку навчань.

Нагадаємо, Китай заявив про неминучість возз'єднання з Тайванем. Пекін не відкидає варіант силового захоплення острова. США та ще 181 країна встановили дипломатичні відносини з КНР на основі "принципу єдиного Китаю", наголошують китайські комуністи.

Раніше міністр закордонних справ Тайваню заявив, що Китай використав військові навчання, щоб підготуватися до вторгнення.