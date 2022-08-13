В Риме мужчина застрял в туннеле, который он копал для ограбления банка (фото)

Судимый за грабежи итальянец оказался заблокирован в шестиметровой яме после обрушения части дороги. По информации журналистов, к спасателям пришлось обратиться одному из четырех его подельников. Их всех задержали копы.

В центре Рима мужчина застрял в тоннеле, который он выкопал, предположительно, пытаясь ограбить банк. Пожарным потребовалось восемь часов, чтобы его спасти. Об этом пишет Guardian.

По данным журналистов, пострадавший оказался погребен на глубине шести метров после обрушения части дороги недалеко от Ватикана. Спасателям об инциденте сообщил один из четырех предполагаемых членов банды, которым удалось сбежать и заблокированного тоннеля. Из-под завалов был слышен голос — когда спасатели проводили операцию по выкапыванию параллельной ямы, мужчина кричал: "Помогите, умоляю вас, вытащите меня".

Фото: Guardian

Пострадавшему передавали жидкую пищу и кислородный баллон в тоннель перед тем, как в конце концов вытащили живым под аплодисменты толпы очевидцев. Мужчина был доставлен в больницу — он получил серьезные, но не опасные для жизни травмы. В полиции сообщили журналистам, что следователи не исключают версию о попытке подготовки к ограблению банка — спасенный мужчина был судим за грабежи, как и четверо других предполагаемых членов банды. Все они были арестованы.

Полиция считает, что подельники копали туннель, который начинался под закрытым магазином, чтобы добраться до хранилища близлежащего банка. По версии следствия, они раскапывали понемногу каждый день, чтобы совершить ограбление в понедельник, в государственный праздник Феррагосто, воспользовавшись тем, что банк будет закрыт, а Рим — не сильно заполнен людьми.

Напомним, ранее в этом году грабитель вломился в дом семейства Бекхэм в Западном Лондоне и украл драгоценности и дизайнерскую одежду, пока хозяева ужинали.

Также мы писали о том, как в США грабитель застрял в дымоходе во время кражи.