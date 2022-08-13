У Римі чоловік застряг у тунелі, який він копав для пограбування банку (фото)

Судимий за пограбування італієць був заблокований у шестиметровій ямі після обвалення частини дороги. За інформацією журналістів, до рятувальників довелося звернутися одному з чотирьох його спільників. Їх усіх затримали копи.

У центрі Риму чоловік застряг у тунелі, який він викопав, ймовірно, намагаючись пограбувати банк. Пожежним знадобилося вісім годин, щоб його врятувати. Про це пише Guardian.

За даними журналістів, постраждалий був похований на глибині шести метрів після обвалення частини дороги неподалік Ватикану. Рятувальникам про інцидент повідомив один із чотирьох ймовірних членів банди, яким вдалося втекти з заблокованого тунелю. З-під завалів було чутно голос — коли рятувальники проводили операцію з викопування паралельної ями, чоловік кричав: "Допоможіть, благаю вас, витягніть мене".

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Потерпілому передавали рідку їжу та кисневий балон у тунель перед тим, як зрештою витягли живим під оплески натовпу очевидців. Чоловіка доправили до лікарні — він отримав серйозні, але не небезпечні для життя травми. У поліції повідомили журналістам, що слідчі не виключають версію про спробу підготовки до пограбування банку — врятований чоловік був судимий за пограбування, як і четверо інших передбачуваних членів банди. Усіх їх було заарештовано.

Поліція вважає, що спільники копали тунель, який починався під закритим магазином, щоб дістатися сховища найближчого банку. За версією слідства, вони розкопували потроху щодня, щоб пограбувати в понеділок, у державне свято Феррагосто, скориставшись тим, що банк буде закрито, а Рим — не сильно заповнений людьми.

Нагадаємо, раніше цього року грабіжник вдерся в будинок сімейства Бекхем у Західному Лондоні і вкрав коштовності та дизайнерський одяг, поки господарі вечеряли.

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