Эстония выслала журналистов росСМИ и аннулировала им визы: что произошло

Сотрудники российского издания "Известия" въехали в страну по работе и снимали пропагандистский материал, используя туристические визы.

Вечером в пятницу, 12 августа, правоохранители сняли с поезда Нарва-Таллинн и задержали в Эстонии сотрудников российского издания "Известия". Эстонские власти утверждают, что корреспондент Ксения Солдатова и оператор Дмитрий Тимофеев приехали в страну по туристической визе по рабочим вопросам, что является нарушением закона. Об этом сообщает издание Posttimes.

Пограничники Эстонии заявили, что двое граждан России, 30-летняя Ксения Солдатова и 40-летний Дмитрий Тимофеев въехали на территорию государства через пограничный пункт "Нарвы" в пятницу около 12:00. Они предъявили на границе итальянские и финские шенгенские визы и заявили, что посещают страну с туристической целью.

Далее, по словам правоохранителей, российские журналисты отправились к танку Т-34 в Нарвах и начали "вести там пропагандистскую работу". После того, как они сели в поезд и поехали в Таллинн, в Йыхви полицейский патруль их задержал и доставил в отделение для проверки.

В погранбюро Эстонии добавили, что работать в стране по туристическим визам является нарушением визового режима, поэтому ведомство аннулировало их визы — россиянам запретили въезд в Эстонию. Журналисты были высланы в Россию.

Высылка журналистов из Эстонии: версия "Известий"

Свою версию происходящего представило и издание "Известия". По словам представителей СМИ, их коллеги посещали Эстонию как туристы, однако "не смогли проигнорировать" последние события, происходившие в Эстонии и собирались подготовить материалы о запрете выдачи виз россиянам и лишении советского танка Т-34 статуса памятника. По данным издания, у журналистов отобрали телефоны. Они вернулись в РФ в субботу, 13 августа.

Напомним, вчера правительство Эстонии утвердило решение, согласно которому граждане РФ не смогут посетить страну с целью туризма, культуры, спорта и бизнеса с 18 августа.

Ранее мы писали о том, как украинские хакеры взломали российский сервис для просмотра телеканалов Pager TV, который транслировал в том числе и пропагандистские материалы РФ.