Естонія вислала журналістів росЗМІ та анулювала їм візи: що сталося

Співробітники російського видання "Известия" в'їхали в країну по роботі та знімали пропагандистський матеріал, використовуючи туристичні візи.

Увечері у п'ятницю, 12 серпня, правоохоронці зняли з поїзда Нарва-Таллін і затримали в Естонії співробітників російського видання "Известия". Естонська влада стверджує, що кореспондентка Ксенія Солдатова та оператор Дмитро Тимофєєв приїхали до країни з туристичними візами з робочих питань, що є порушенням закону. Про це повідомляє видання Posttimes.

Прикордонники Естонії заявили, що двоє громадян Росії, 30-річна Ксенія Солдатова та 40-річний Дмитро Тимофєєв в'їхали на територію держави через прикордонний пункт "Нарви" у п'ятницю близько 12:00. Вони пред'явили на кордоні італійські та фінські шенгенські візи та заявили, що відвідують країну з туристичною метою.

Далі, за словами правоохоронців, російські журналісти вирушили до танка Т-34 у Нарвах та почали "вести там пропагандистську роботу". Після того, як вони сіли в поїзд і поїхали до Таллінна, у Йихві поліцейський патруль їх затримав і доставив у відділення для перевірки.

У прикордонному бюро Естонії додали, що працювати в країні з туристичними візами є порушенням візового режиму, тому відомство анулювало їхні документи — росіянам заборонили в'їзд до Естонії. Журналістів було вислано до Росії.

Висилання журналістів з Естонії: версія "Известий"

Свою версію того, що відбувається, представило і видання "Известия". За словами представників ЗМІ, їхні колеги відвідували Естонію як туристи, проте "не змогли проігнорувати" останні події, що відбувалися в Естонії та збиралися підготувати матеріали про заборону видачі віз росіянам та позбавлення радянського танка Т-34 статусу пам'ятника. За даними видання, журналісти відібрали телефони. Вони повернулися до РФ у суботу, 13 серпня.

Нагадаємо, вчора уряд Естонії ухвалив рішення, згідно з яким громадяни РФ не зможуть відвідати країну з метою туризму, культури, спорту та бізнесу з 18 серпня.

Раніше ми писали про те, як українські хакери зламали російський сервіс для перегляду телеканалів Pager TV, який транслював, зокрема, і пропагандистські матеріали РФ.