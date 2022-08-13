В Японии из-за шторма эвакуировали более 70 тысяч человек (видео)

"Меари" буквально парализовал водные, воздушные и сухопутные пути передвижения по всей стране. Множество населенных пунктов оказались обесточенными.

Тропический шторм "Меари" в субботу, 13 августа, достиг побережья Японии, вследствие чего местные власти эвакуировали уже 72 тысячи жителей с побережья. Об этом сообщает The Japan Times.

В ближайшие 24 часа в регионах Канто-Косин, Тохоку, Канто и Токай метеорологи прогнозируют порывы ветра до 108 км/ч. Также на этих территориях выпадет до 150 мм осадков.

Кроме того, "Меари" принес на японское побережье штормовые волны и оползни. Местных жителей уже предупредили об опасности затопление низин. Существует опасность того, что некоторые реки выйдут из берегов.

Последствия тропического шторма

В "стране восходящего солнца" уже отменили более 200 авиарейсов. Почти 12 тысяч пассажиров застряли на неопределенное время в аэропортах.

Также приостановлено движение синкансэна "Токайдо" между городами Сидзуока и Какэгава.

Власти закрыли некоторые скоростные междугородные автомобильные магистрали. А в прибрежных префектурах произошло аварийное отключение электроэнергии.

Заметим, что "Меари" помешал также провести крупнейший в Японии рок-фестиваль Rock in Japan Fes. 2022. Мероприятие отиенили, чтоб не рисковать безопасностью людей.

Кроме того, из-за шторма отменили движение паромов в префектуре Канагава, Тиба, Ибараки.

Шторм "Меари"

В переводе с корейского, его название означает "эхо".

Он возник на юге Японии в пятницу, 12 августа. Давление в центре тайфуна составляет 998 гектопаскалей, скорость ветра в центре — 20 метров в секунду при порывах до 30 метров.

Метеорологи прогнозируют, что "Меари" пронесется над северо-восточным побережьем Японии и уйдет в Тихий океан.

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