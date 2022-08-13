У Японії через шторм евакуювали понад 70 тисяч людей (відео)

"Меарі" буквально паралізував водні, повітряні та сухопутні шляхи пересування по всій країні. Безліч населених пунктів виявилися знеструмленими.

Тропічний шторм "Меарі" в суботу, 13 серпня, досяг узбережжя Японії, внаслідок чого місцева влада евакуювала вже 72 тисячі жителів з узбережжя. Про це повідомляє The Japan Times.

У найближчі 24 години у регіонах Канто-Косін, Тохоку, Канто та Токай метеорологи прогнозують пориви вітру до 108 км/год. Також на цих територіях випаде до 150 мм опадів.

Крім того, "Меарі" приніс на японське узбережжя штормові хвилі та зсуви. Місцевих мешканців уже попередили про небезпеку затоплення низин. Існує небезпека того, що деякі річки вийдуть із берегів.

Наслідки тропічного шторму

У "країні сонця, що сходить" вже скасували понад 200 авіарейсів. Майже 12 тисяч пасажирів застрягли на невизначений час у аеропортах.

Також припинено рух синкансена "Токайдо" між містами Сідзуока та Какегава.

Влада закрила деякі швидкісні міжміські автомобільні магістралі. А у прибережних префектурах сталося аварійне відключення електроенергії.

Зауважимо, що "Меарі" завадив також провести найбільший у Японії рок-фестиваль Rock in Japan Fes. 2022. Захід відійшов, щоб не ризикувати безпекою людей.

Крім того, через шторм скасували рух поромів у префектурі Канагава, Тіба, Ібаракі.

Шторм "Меарі"

У перекладі з корейської, його назва означає "луна".

Він виник на півдні Японії у п'ятницю, 12 серпня. Тиск у центрі тайфуну становить 998 гектопаскалів, швидкість вітру в центрі – 20 метрів за секунду при поривах до 30 метрів.

Метеорологи прогнозують, що "Меарі" пройде над північно-східним узбережжям Японії і піде в Тихий океан.

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