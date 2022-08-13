Пьяные украинские дипломаты устроили ДТП в центре Вены, — СМИ

У предполагаемого водителя, по данным журналистов, уровень алкоголя в крови превысил 2 промилле.

Украинские дипломаты в состоянии алкогольного опьянения устроили ДТП в центре Вены. Об этом пишет австрийское издание Kronen Zeitung.

По данным журналистов, инцидент произошел в пятницу, 12 августа, в одном из центральных районов Вены. Автомобиль протаранил стоящую на светофоре машину с немецкими туристами, после чего транспортное средство скрылось с места происшествия.

Авто, спровоцировавшее ДТП в Вене, было остановлено полицейскими после непродолжительной погони. Журналисты утверждают, что водитель с пассажирами отказались выполнить требование силовиков и выйти из машины, воспользовавшись дипломатическим иммунитетом. Инсайдеры издания Kronen Zeitung утверждают, что участниками аварии оказались сотрудники украинского посольства в Австрии.

"Пассажир отказался пройти алкотестер, а у предполагаемого водителя (по словам пострадавших в аварии, после аварии они поменялись местами) уровень алкоголя в крови превысил 2 промилле. Если посольство Украины в Вене не лишит подозреваемых дипломатического иммунитета — пьяное буйство останется юридически безнаказанным", — говорится в материале издания.

ДТП в Вене с пьяными украинскими дипломатами — МИД Украины отреагировал на скандал

На скандал с дипломатами в Вене уже отреагировал спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко. По его словам, ведомство устанавливает все обстоятельства ДТП в австрийской столице, в котором участвовал автомобиль украинского военного атташе.

"Украинское посольство взаимодействует с австрийской полицией и участниками ДТП. Позиция МИД Украины четкая: дипломатический статус не дает право сотрудникам украинских дипломатических учреждений нарушать правила дорожного движения и подвергать других опасности. Решение о дальнейших шагах по отношению к участнику ДТП будет принято по итогам расследования", — добавил Николенко, комментируя ДТП в Вене с участием украинских дипломатов.

Напомним, российское посольство в Риге угодило в скандал после того, как отказалось менять адресную табличку с названием "Улица Независимости Украины".

Также сообщалось, что МИД Украины поддержал инициативу по запрету на выдачу туристических виз гражданам России, которые необходимы для путешествия по странам Евросоюза.