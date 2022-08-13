П'яні українські дипломати влаштували ДТП у центрі Відня, — ЗМІ

У ймовірного водія, за даними журналістів, рівень алкоголю у крові перевищив 2 проміле.

Українські дипломати у стані алкогольного сп'яніння влаштували ДТП у центрі Відня. Про це пише австрійське видання Kronen Zeitung.

За даними журналістів, інцидент стався у п'ятницю, 12 серпня, в одному із центральних районів Відня. Автомобіль протаранив машину, що стоїла на світлофорі з німецькими туристами, після чого транспортний засіб зник з місця події.

Авто, яке спровокувало ДТП у Відні, було зупинено поліцейськими після нетривалої погоні. Журналісти стверджують, що водій із пасажирами відмовилися виконати вимогу силовиків та вийти з машини, скориставшись дипломатичним імунітетом. Інсайдери видання Kronen Zeitung стверджують, що учасниками аварії стали співробітники українського посольства в Австрії.

"Пасажир відмовився пройти алкотестер, а у передбачуваного водія (за словами постраждалих в аварії, після аварії вони помінялися місцями) рівень алкоголю в крові перевищив 2 проміле. Якщо посольство України у Відні не позбавить підозрюваних дипломатичного імунітету — п'яне буйство залишиться юридично непокараним", — йдеться у матеріалі видання.

ДТП у Відні з п'яними українськими дипломатами — МЗС України відреагувало на скандал

На скандал із дипломатами у Відні вже відреагував речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко. За його словами, відомство встановлює всі обставини ДТП в австрійській столиці, в якій брав участь автомобіль українського військового аташе.

"Українське посольство взаємодіє з австрійською поліцією та учасниками ДТП. Позиція МЗС України чітка: дипломатичний статус не дає право співробітникам українських дипломатичних установ порушувати правила дорожнього руху і наражати на інші небезпеки. Рішення про подальші кроки щодо учасника ДТП буде прийнято за підсумками розслідування" — додав Ніколенко, коментуючи ДТП у Відні за участю українських дипломатів.

Нагадаємо, російське посольство в Ризі потрапило у скандал після того, як відмовилося міняти адресну табличку з назвою "Вулиця Незалежності України".

Також повідомлялося, що МЗС України підтримало ініціативу щодо заборони на видачу туристичних віз громадянам Росії, які необхідні для подорожі країнами Євросоюзу.