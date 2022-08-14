Британия первой в мире может ввести 3-дневную учебную неделю в школах: с чем это связано

На фоне роста цен на электроэнергию и грядущего повышения зарплат учителям заведения рассматривают разные варианты для экономии бюджета.

Руководители школ в Великобритании рассматривают возможность введения трех- или четырехдневной учебной недели, чтобы обеспечить повышение зарплат учителям и сократить расходы на дорожающую электроэнергию. Об этом пишет издание Telegraph.

По данным журналистов, директора, попечители и губернаторы проводят "кризисные встречи" во время летних каникул, чтобы решить, как сохранить учебный процесс на плаву в осенний семестр. Повышение заработной платы учителей, запланированное на сентябрь, ударит по школьным бюджетам, в то время как затраты учреждений на электроэнергию, как ожидается, вырастут на 300%, говорится в публикации.

Исполнительный директор траста, финансирующего 17 школ на территории королевства, Марк Джордан, указал, что слышал разговоры о введении трехдневной учебной недели для экономии бюджета. В свою очередь директор средней школы для мальчиков в Эссексе рассказал изданию, что, если вариант введение четырехдневной недели еще не был рассмотрен, его обязательно обсудят на фоне растущей инфляции и других экономических факторов.

Издание напомнило, что еще в 2019 году десятки школ на территории Британии временно сокращали учебную неделю, так как заявляли, что не могут позволить себе обучать детей в течение полных пяти дней.

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