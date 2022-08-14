Британія перша у світі може запровадити 3-денний навчальний тиждень: з чим це пов'язано

На тлі зростання цін на електроенергію та майбутнього підвищення зарплат вчителям заклади розглядають різні варіанти економії бюджету.

Керівники шкіл у Великій Британії розглядають можливість запровадження три- чи чотириденного навчального тижня, щоб забезпечити підвищення зарплат вчителям та скоротити витрати на електроенергію, що дорожчає. Про це пише видання Telegraph.

За даними журналістів, директори, піклувальники та губернатори проводять "кризові зустрічі" під час літніх канікул, щоб вирішити, як зберегти навчальний процес на плаву в осінній семестр. Підвищення заробітної плати вчителів, заплановане на вересень, вдарить по шкільних бюджетах, тоді як витрати установ на електроенергію, як очікується, зростуть на 300%, йдеться у публікації.

Виконавчий директор трасту, який фінансує 17 шкіл на території королівства, Марк Джордан, зазначив, що чув розмови про запровадження триденного навчального тижня для економії бюджету. У свою чергу директор середньої школи для хлопчиків в Ессексі розповів виданню, що, якщо варіант запровадження чотириденного тижня ще не був розглянутий, його обов'язково обговорять на тлі інфляції, що росте, та інших економічних факторів.

Видання нагадало, що ще у 2019 році десятки шкіл на території Британії тимчасово скорочували навчальний тиждень, оскільки заявляли, що не можуть дозволити собі навчати дітей протягом п'яти днів.

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