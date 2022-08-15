Токсичные активы: банки США возобновили торги российскими облигациями, — СМИ

Министерство финансов США подтвердило законный характер действий с российскими ценными бумагами, поскольку это помогает клиентам избавиться от неликвидных активов.

Несколько крупных банков Уолл-стрит возобновили торги с российскими облигациями, предложив помощь в сделках с долговыми бумагами. Это дает инвесторам шанс избавиться от активов, которые на Западе считаются "токсичными", сообщает агентство Reuters.

Издание пишет, что после того как Министерство финансов США запретило американским инвесторам покупать любые российские ценные бумаги в рамках экономических санкций против Москвы, в июне большинство американских и европейских банков ушли с рынка.

Однако после последующих указаний Минфина в июле, крупнейшие компании Уолл-стрит осторожно вернулись на рынок российских государственных и корпоративных облигаций. Согласно документу, попавшему в распоряжение агентства, в их число вошли банки:

JPMorgan Chase & Co;

Bank of America;

Citigroup;

Deutsche Bank AG;

Barclays Plc;

Jefferies Financial Group.

Также в документе сообщается о возвращении крупнейших компаний с Уолл-Стрит, подробностях сделок, которые они предлагают облегчить, и мерах предосторожности, которые они принимают, чтобы избежать нарушения санкций.

"Впервые за долгое время появляются предложения как на местные, так и на внешние облигации. Некоторые банки и брокеры используют это предложение, чтобы облегчить продажу российских позиций инвесторам, которые хотят выйти", — рассказал менеджер фонда Global Credit Opportunities Fund.

Насколько и кому это выгодно

Что касается общего объема российских облигаций, то обозреватели отметили, что до того, как в феврале Россия начала войну в Украине, во обращении находились бумаги на сумму около 40 млрд долларов. Примерно половина из них принадлежала иностранным фондам.

Теперь возобновление торговли в отдельных случаях даст компаниям возможность неплохо заработать, так как в последнее время цена на некоторые российские облигации подскочила. Например, компания PIMCO, которая должна была выплатить около 1 млрд долларов после того, как России объявили дефолт по своему долларовому долгу в июне. По оценке одного из инвесторов, теперь же с ростом цены компания может сэкономить около 300 млн долларов.

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Журналисты обратились в банки за комментариями, однако в Bank of America, Barclays, Citi и JPMorgan что-либо говорить по этому вопросу отказались. Также не пожелали комментировать ситуацию и в PIMCO.

Напомним, впервые за 100 лет Российская Федерация вынуждена объявить дефолт по своему суверенному долгу в иностранной валюте. Причиной этому стали антироссийские западные санкции, который перекрыли платежные пути для зарубежных кредиторов.