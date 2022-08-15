Токсичні активи: банки США відновили торги російськими облігаціями, — ЗМІ

Міністерство фінансів США підтвердило законний характер дій із російськими цінними паперами, оскільки це допомагає клієнтам позбутися неліквідних активів.

Декілька великих банків Волл-стріт відновили торги з російськими облігаціями, запропонувавши допомогу в угодах з борговими паперами. Це дає інвесторам шанс позбутися від активів, які на Заході вважаються "токсичними", повідомляє агентство Reuters.

Видання пише, що після того, як Міністерство фінансів США заборонило американським інвесторам купувати будь-які російські цінні папери у межах економічних санкцій проти Москви, у червні більшість американських та європейських банків пішли з ринку.

Однак після наступних вказівок Мінфіну в липні найбільші компанії Волл-стріт обережно повернулися на ринок російських державних та корпоративних облігацій. Згідно з документом, що потрапив у розпорядження агентства, до них увійшли банки:

JPMorgan Chase & Co;

Bank of America;

Citigroup;

Deutsche Bank AG;

Barclays Plc;

Jefferies Financial Group.

Також у документі повідомляється про повернення найбільших компаній з Волл-Стріт, подробиці угод, які вони пропонують полегшити, та запобіжні заходи, які вони вживають, щоб уникнути порушення санкцій.

"Вперше за довгий час з'являються пропозиції як на місцеві, так і зовнішні облігації. Деякі банки і брокери використовують цю пропозицію, щоб полегшити продаж російських позицій інвесторам, які хочуть вийти", — розповів менеджер фонду Global Credit Opportunities Fund.

Наскільки і кому це вигідно

Щодо загального обсягу російських облігацій, то оглядачі зазначили, що до того, як у лютому Росія розпочала війну в Україні, в обігу перебували папери на суму близько 40 млрд доларів. Приблизно половина їх належала іноземним фондам.

Тепер поновлення торгівлі в окремих випадках дасть компаніям можливість непогано заробити, оскільки останнім часом ціна на деякі російські облігації підскочила. Наприклад, компанія PIMCO, яка мала виплатити близько 1 млрд доларів після того, як у Росії оголосили дефолт за своїм доларовим боргом у червні. За оцінкою одного з інвесторів, тепер із зростанням ціни компанія може заощадити близько 300 млн доларів.

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Журналісти звернулися до банків за коментарями, однак у Bank of America, Barclays, Citi та JPMorgan щось говорити щодо цього питання відмовилися. Також не побажали коментувати ситуацію і у PIMCO.

Нагадаємо, вперше за 100 років Російська Федерація змушена оголосити дефолт за своїм суверенним боргом в іноземній валюті. Причиною цього стали антиросійські західні санкції, які перекрили платіжні шляхи для закордонних кредиторів.