Швейцария ужесточает правила выделения соцпомощи беженцам из Украины: что изменилось

По информации журналистов, теперь при начислении финансовой поддержки украинцам в Швейцарии будет учитываться их благосостояние.

Швейцария ужесточает правила предоставления финансовой поддержки украинским беженцам. Об этом сообщается на сайте Швейцарского радио и телевидения.

В настоящее время в стране находится около 60 тыс. украинцев, бежавших от войны. В Швейцарии им предоставлен статус защиты S, согласно которому люди вернутся домой, как только боевые действия в Украине закончатся. Статус S позволяет работать в стране и получать социальную помощь.

Как пишут журналисты, до недавнего времени украинцы могли получать финансовую поддержку от государства, вне зависимости от того, есть ли у них денежные активы дома. В частности, не учитывалось наличие недвижимости, драгоценностей, автомобилей, а также средств на банковских счетах. Другими словами, на социальную помощь могли рассчитывать и состоятельные граждане.

Уточняется, что подобные правила не действуют для граждан других стран, которые также временно находится в Швейцарии. В результате особое положение украинских беженцев привело к растущему недовольству в стране.

Теперь финансовое положение украинцев будет учитываться при рассмотрении заявок на начисление финансовой поддержки. В том случае, если люди со статусом S снимают средства с банковских счетов в Украине или приобретают дома какие-либо активы, то эти средства будут учитываться при оценке их дохода. Исключением станет лишь автомобиль. Как посчитали власти Конфедерации, он необходим украинцам, чтобы вернуться домой, поэтому нельзя мотивировать людей продавать его для получения социальной помощи.

Больше всего украинских беженцев проживает в Цюрихе, Базеле и Берне, а также кантоне Тичино.

Напомним, в Швейцарии мужчина напал на девушек из-за украинского языка. Сначала мужчина прижал к стене 20-летнюю украинку, а позже набросился с кулаками на парня, когда услышал, что тот из Украины.

Ранее Фокус писал о том, что Швейцария хочет представлять дипломатические интересы Украины в РФ. Между двумя государствами сейчас нет дипломатических отношений, поэтому швейцарская сторона может взять на себя мандат покровительствующей державы в России.