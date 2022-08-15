Швейцарія посилює правила надання соцдопомоги біженцям з України: що змінилося

За інформацією журналістів, тепер при нарахуванні фінансової підтримки українцям у Швейцарії враховуватиметься їхній добробут.

Швейцарія посилює правила надання фінансової підтримки українським біженцям. Про це повідомляється на сайті Швейцарського радіо та телебачення.

Нині в країні перебуває близько 60 тис. українців, які втекли від війни. У Швейцарії їм надано статус захисту S, згідно з яким люди повернуться додому, щойно бойові дії в Україні закінчаться. Статус S дозволяє працювати в країні та отримувати соціальну допомогу.

Як пишуть журналісти, донедавна українці могли отримувати фінансову підтримку від держави, незалежно від того, чи мають грошові активи вдома. Зокрема, не враховували наявність нерухомості, коштовностей, автомобілів, а також коштів на банківських рахунках. Іншими словами, на соціальну допомогу могли розраховувати й заможні громадяни.

Уточнюється, що такі правила не діють для громадян інших країн, які також тимчасово перебувають у Швейцарії. В результаті особливе становище українських біженців призвело до зростання незадоволеності в країні.

Тепер фінансовий стан українців враховуватиметься під час розгляду заявок на нарахування фінансової підтримки. Якщо люди зі статусом S знімають кошти з банківських рахунків в Україні або купують удома якісь активи, то ці кошти будуть враховуватися при оцінці їх доходу. Винятком стане лише автомобіль. Як вважає влада Конфедерації, він необхідний українцям, щоб повернутися додому, тому не можна мотивувати людей продавати його для отримання соціальної допомоги.

Найбільше українських біженців проживає у Цюриху, Базелі та Берні, а також кантоні Тічіно.

Нагадаємо, у Швейцарії чоловік напав на дівчат через українську мову. Спочатку чоловік притиснув до стіни 20-річну українку, а пізніше накинувся з кулаками на хлопця, коли почув, що той із України.

Раніше Фокус писав про те, що Швейцарія хоче представляти дипломатичні інтереси України в РФ. Між двома державами зараз немає дипломатичних відносин, тому швейцарська сторона може взяти на себе мандат держави-покровителя Росії.