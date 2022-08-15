Китайский "Минск": Лукашенко отругал директора мотозавода за провал импортозамещения (видео)

Директор ООО "МотоВелоЗавод" Николай Ладутько тщетно пытался оправдаться тем, что при производстве нового мотоцикла на заводе разработали дизайн и провели мелкоузловую сборку.

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время посещения Минского мотоциклетного завода в свойственной для себя манере отругал директора предприятия ООО "МотоВелоЗавод" Николая Ладутько. Причиной этому стала новая модель мотоцикла "Минск", в котором практически все комплектующие привезены из Китая.

Ладутько представил президенту новую модель мотоцикла и вынужден был оправдываться за то, что практически все основные узлы мотоцикла были поставлены Китаем, а на заводе лишь разработали дизайн и провели мелкоузловую сборку.

"Значит ничего своего. Фара чья? Щитки. Двигатель… Локализации здесь нет. Завтра санкции ввели — закрылось производство. Как будешь производить?" — поинтересовался Лукашенко.

На это директор завода ответил, что когда санкции введут, тогда завод перейдет на отечественные комплектующие, а пока выгоднее использовать импорт. Но Лукашенко подчеркнул что уровень локализации необходимо повышать в разы, поскольку санкционный период заставляет делать выводы.

"Я клоню тебя к тому, что мне твои эти сборки, как по стране в целом, вот где стоят", — сказал Лукашенко, сделав характерный жест возле своей шеи.

Президент настаивает на том, что в Беларуси должны производить отечественные комплектующие, взяв пример у китайских коллег, которые "клепали щитки на коленке".

"Резина китайская. У нас что нет завода? Имей в виду, мы то наелись с тобой импорта этого", — возмутился Лукашенко, не став больше выслушивать аргументы Ладутько.

Президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал от подчиненных решить проблему с тарой для молока, которая возникала после введения санкций. На решение проблемы президент дал немного времени — линии по производству должны быть переделаны за одну ночь.

Власти Нью-Йорка 26 июня демонстративно уничтожили несколько сотен нелегальных мотоциклов. Все они конфискованы полицией, ведь их эксплуатация в городе запрещена.