Китайський "Мінськ": Лукашенко насварив директора мотозаводу за провал імпортозаміщення (відео)

Директор ТОВ "МотоВелоЗавод" Мікалай Ладутько марно намагався виправдатися тим, що під час виробництва нового мотоцикла на заводі розробили дизайн та провели дрібновузлове складання.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко під час відвідин Мінського мотоциклетного заводу у властивій для себе манері насварив директора підприємства ТОВ "МотоВелоЗавод" Мікалая Ладутька. Причиною цього стала нова модель мотоцикла "Мінськ", в якому практично все привезено з Китаю.

Ладутько представив президенту нову модель мотоцикла і змушений був виправдовуватись за те, що практично всі основні вузли мотоцикла були поставлені Китаєм, а на заводі лише розробили дизайн та провели дрібновузлове складання.

"Значить нічого свого. Фара чия?" — поцікавився Лукашенко.

На це директор заводу відповів, що коли санкції введуть, тоді завод перейде на вітчизняні деталі для комплектування, а поки що вигідніше використовувати імпорт. Але Лукашенко наголосив, що рівень локалізації необхідно підвищувати в рази, оскільки санкційний період змушує робити висновки.

"Я хилю тебе до того, що мені твої ці збірки, як у країні загалом, ось де стоять", — сказав Лукашенко, зробивши характерний жест біля своєї шиї.

Президент наполягає на тому, що у Білорусі мають виробляти вітчизняні деталі для комплектування, взявши приклад у китайських колег, які "клепали щитки на колінах".

"Гума китайська. У нас що немає заводу? Майте на увазі, ми щось наїлися з тобою імпорту цього", — обурився Лукашенко, не ставши більше вислуховувати аргументи Ладутька.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко вимагає від підлеглих вирішити проблему з тарою для молока, яка виникала після введення санкцій. На вирішення проблеми президент дав трохи часу — лінії з виробництва мають бути перероблені за одну ніч.

Влада Нью-Йорка 26 червня демонстративно знищила кілька сотень нелегальних мотоциклів. Всі вони конфісковані поліцією, адже їхня експлуатація в місті заборонена.