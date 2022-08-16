РосСМИ похвастались участием российских военных в "Конном марафоне" в Монголии (видео)

Бойцы "второй армии мира" будут соревноваться с коллегами из Узбекистана, Монголии и Зимбабве в дальних заездах на 110-130 километров.

В Монголии стартовал международный этап конкурса "Конный марафон", в котором принимают участие кавалерийские подразделения нескольких стран. Об этом информирует Министерство обороны России.

По данным ведомства, в международном этапе "Конного марафона" участвуют представители РФ, Монголии, Узбекистана и Зимбабве. При открытии конкурса торжественным маршем на лошадях под аккомпанемент военного оркестра прошли команды, которые принимают участие в мероприятии.

В программу соревнования входит конный марафон на дистанцию от 110 до 130 километров по горно-лесистой местности, а также смешанная эстафета на короткой дистанции. Минобороны страны-агрессора информирует, что конкурс будет длиться до 18 августа 2022 года.

В составе российской сборной на "Конном марафоне" принимают участие курсанты Дальневосточного высшего общевойскового командного училища, которые выиграли аналогичное соревнование внутри самой РФ.

[ + – ] Солдаты ВС РФ участвуют в "Конном марафоне" в Монголии

Стоит отметить, что на фоне полномасштабной войны в Украине комиссия Всемирного антидопингового агентства WADA призвала вернуть атлетам из РФ и Беларуси право участвовать в международных спортивных соревнованиях. В ведомстве подчеркнули, что российские и белорусские спортсмены не начинали вооруженный конфликт между странами, и не могут нести ответственность за его продолжение.

Также сообщалось, что в России среди церковных служителей прошли соревнования по метанию гранат и сборке автоматического оружия. Победители необычного мероприятия были награждены бесплатными обедами в фастфудах "Папа Джонс" и "Баскин Роббинс".