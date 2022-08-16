РосЗМІ похвалилися участю російських військових у "Кінному марафоні" в Монголії (відео)

Бійці "другої армії світу" змагатимуться з колегами з Узбекистану, Монголії та Зімбабве у далеких заїздах на 110-130 кілометрів.

У Монголії стартував міжнародний етап конкурсу "Кінний марафон", у якому беруть участь кавалерійські підрозділи кількох країн. Про це повідомляє Міністерство оборони Росії.

За даними відомства, в міжнародному етапі "Кінного марафону" беруть участь представники РФ, Монголії, Узбекистану та Зімбабве. Під час відкриття конкурсу урочистим маршем на конях під акомпанемент військового оркестру пройшли команди, які беруть участь у заході.

У програму змагання входить кінний марафон на дистанцію від 110 до 130 кілометрів по гірсько-лісистій місцевості, а також змішана естафета на короткій дистанції. Міноборони країни-агресора інформує, що конкурс триватиме до 18 серпня 2022 року.

У складі російської збірної на "Кінному марафоні" беруть участь курсанти Далекосхідного вищого загальновійськового командного училища, які виграли аналогічне змагання всередині РФ.

[ + – ] Солдати ЗС РФ беруть участь у "Кінному марафоні" в Монголії

Варто зазначити, що на тлі повномасштабної війни в Україні комісія Всесвітньої антидопінгової агенції WADA закликала повернути атлетам із РФ та Білорусі право брати участь у міжнародних спортивних змаганнях. У відомстві наголосили, що російські та білоруські спортсмени не розпочинали збройний конфлікт між країнами і не можуть нести відповідальність за його продовження.

Також повідомлялося, що в Росії серед церковних служителів пройшли змагання з метання гранат та збирання автоматичної зброї. Переможців незвичайного заходу було нагороджено безкоштовними обідами у фастфудах "Папа Джонс" та "Баскін Роббінс".