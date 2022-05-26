У Росії церковники провели змагання з метання гранат та збирання автоматів

Переможців нагородили обідами у фастфудах "Папа Джонс" та "Баскін Роббінс".

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Владимирська єпархія Російської православної церкви (МП) повідомила про проведення спортивно-патріотичних змагань "Святий воїн". У них взяли участь 19 молодіжних команд із різних міст Владимирської області, зокрема студенти вишу Служби виконання покарань та представники загону спецвійська "Мономах".

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До програми змагань увійшли естафета, збирання-розбирання автомата, метання гранати, підтягування. Змагання включали й інтелектуальну складову: вікторину на знання історії Росії та православної церкви.

"На завершення заходу всіх учасників нагодували обідом", — повідомили в єпархії.

Там зазначили також, що володарі перших місць отримали квитки на кулінарний майстер-клас, а командам, які посіли друге та третє місця, вручили сертифікати на відвідування фастфудів "Папа Джонс" та "Баскін Роббінс".

Нагадаємо, 6 березня, у Прощену неділю, патріарх РПЦ МП Кирило виголосив проповідь, в якій торкнувся війни в Україні й дав "духовну" оцінку того, що відбувається. За його словами, причиною війни стала боротьба Донбасу за традиційні цінності, тоді як західний світ нав'язує всім проведення гей-парадів.

Пізніше Кирило заявив, що Росія ніколи ні на кого не нападала й, ні з ким не має на меті воювати.

На початку травня Папа Римський Франциск розповів, що провів онлайн-зустріч із головою РПЦ Патріархом Кирилом, який з аркуша читав текст, який виправдовує вторгнення російської армії в Україну. У відповідь Франциск нагадав своєму колезі, що вони не працюють придворними священниками. Згодом в інтерв'ю журналістам він зазначив, що Кирило не повинен ставати прислужником біля вівтаря Путіна.