В России церковники провели соревнования по метанию гранат и сборке автоматов

Победителей наградили обедами в фастфудах "Папа Джонс" и "Баскин Роббинс".

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Владимирская епархия Русской православной церкви (МП) сообщила о проведении спортивно-патриотических соревнований "Святой воин". В них приняли участие 19 молодежных команд из разных городов Владимирской области, в том числе числе студенты вуза Службы исполнения наказаний и представители отряда спецназа "Мономах".

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В программу соревнований вошли эстафета, сборка-разборка автомата, метание гранаты, подтягивания. Состязания включали в себя и интеллектуальную составляющую: викторину на знание истории России и православной церкви.

"По завершении мероприятие все участники были накормлены обедом", — сообщили в епархии.

Там отметили также, что обладатели первых мест получили билеты на кулинарный мастер-класс, а командам, занявшим вторые и третьи места, вручили сертификаты на посещение фастфудов "Папа Джонс" и "Баскин Роббинс".

Напомним, 6 марта, в Прощенное воскресенье, патриарх РПЦ МП Кирил произнес проповедь, в которой затронул войну в Украине и дал "духовную" оценку происходящему. По его словам, причиной войны стала борьба Донбасса за традиционные ценности, в то время как западный мир навязывает всем проведение гей-парадов.

Позже Кирилл заявил, что Россия никогда ни на кого не нападала и ни с кем не намерена воевать.

В начале мая Папа Римский Франциск рассказал, что провел онлайн-встречу с главой РПЦ Патриархом Кириллом, который с листа читал текст, оправдывающий вторжение российской армии в Украину. В ответ Франциск напомнил своему коллеги, что они не работают придворными священниками. Впоследствии в интервью журналистам он отметил, что Кирилл не должен становиться прислужником у алтаря Путина.