"Они что-то знают": в РФ сенаторов застрахуют от травм при военных переворотах

Страховку от ранений при боевых действиях и народных волнениях получат 170 сенаторов страны-агрессора. На инициативу уже отреагировали пользователи соцсетей, посчитав, что руководство РФ подозревает о грядущих событиях.

Совет Федерации России готовится подписать контракт на страхование 170 сенаторов. Среди страховых случаев, среди прочего, указаны травмы и ранения, полученные в результате боевых действий, военных переворотов и народных волнений. Информация о проведенном тендере опубликована на сайте госзакупок РФ.

Как уточняется, Совфед уже произвел соответствующую закупку. Компании-победитель не указана, однако есть предложенная им цена контракта – 3,12 млн руб.

Страхование сенаторов распространяется на болезни и несчастные случаи, такие как повреждения, полученные в результате удара молний, взрывов, а также укусы насекомых, отравления, ранения и травмы, полученные в ходе военных действий, военных переворотов и народных волнений. Максимальный размер страховой выплаты составит 1,1 млн руб.

Реакция соцсетей

На госзакупку в стране-агрессоре уже иронично отреагировали пользователи соцсетей и паблики.

Так, популярный Telegram-канал "Протесты в мире" опубликовал известные фотографии событий 4 октября 1993 года в Москве, когда танки стреляли по Дому советов России (сейчас Дом правительства РФ).

[ + – ] Нынешний Дом правительства России во время пожара в 1993 году.

"В России застрахуют членов Совета Федерации от травм в том числе при гражданских и военных переворотах и народных волнениях. Они что-то знают", – написали администраторы, намекая на то, что события могут повториться и Россию ждет очередной военный переворот.

О страховании сенаторов у себя в соцсетях написал и российский оппозиционный журналист Александр Невзоров.

"Хотелось бы взглянуть на список этих "травм" и ознакомиться со страховыми суммами. Во что обойдется повешение или разрывание толпой? Будет ли расстрел выгоднее утопления? Родственники сенаторов, которые должны получить компенсации за гибель своих кормильцев оживились и с нетерпением ждут восстания и переворота", – прокомментировал он новость.

Напомним, РосСМИ похвастались участием российских военных в "Конном марафоне" в Монголии. Бойцы "второй армии мира" будут соревноваться с коллегами из Узбекистана, Монголии и Зимбабве в дальних заездах на 110-130 километров.

Ранее Фокус писал о том, что Юрия Шевчука признали виновным в "дискредитации российской армии". Поводом для судебного преследования артиста стали его антивоенные высказывания, сделанные во время концерта группы "ДДТ" в Уфе.