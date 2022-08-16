"Вони щось знають": в РФ сенаторів застрахують від травм під час військових переворотів

Страхування від поранень під час бойових дій і народних заворушень отримають 170 сенаторів країни-агресора. На ініціативу вже відреагували користувачі соцмереж, вважаючи, що керівництво РФ підозрює про майбутні події.

Рада Федерації Росії готується підписати договір страхування 170 сенаторів. Серед страхових випадків, серед іншого, вказані травми та поранення, отримані внаслідок бойових дій, військових переворотів і народних заворушень. Інформація про проведений тендер опублікована на сайті держзакупівель РФ.

Як уточнюється, Радфед уже здійснила відповідну закупівлю. Компанію-переможця не вказано, проте є запропонована ним ціна контракту — 3,12 млн руб.

Страхування сенаторів поширюється на хвороби та нещасні випадки, такі як ушкодження, отримані внаслідок удару блискавок, вибухів, а також укуси комах, отруєння, поранення і травми, отримані під час воєнних дій, військових переворотів і народних заворушень. Максимальний розмір страхової виплати складе 1,1 млн руб.

Реакція соцмереж

На держзакупівлю в країні-агресорі вже іронічно відреагували користувачі соцмереж і пабліки.

Так, популярний Telegram-канал "Протесты в мире" опублікував відомі фото подій 4 жовтня 1993 року в Москві, коли танки стріляли по Будинку порад Росії (зараз Будинок уряду РФ).

[ + – ] Нинішній Будинок уряду Росії під час пожежі 1993 року

"У Росії застрахують членів Ради Федерації від травм, зокрема під час цивільних і військових переворотів та народних заворушень. Вони щось знають", — написали адміністратори, натякаючи на те, що події можуть повторитися і на Росію чекає черговий військовий переворот.

Про страхування сенаторів у себе в соціальних мережах написав і російський опозиційний журналіст Олександр Невзоров.

"Хотілося б поглянути на список цих "травм" та ознайомитися зі страховими сумами. Скільки коштуватиме повішення чи розривання натовпом? Чи буде розстріл вигіднішим за втоплення? Родичі сенаторів, які мають отримати компенсації за загибель своїх годувальників пожвавилися і з нетерпінням чекають на повстання і переворот", — прокоментував він новину.

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