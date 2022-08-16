Опасное сближение: Британия отвергает обвинения РФ в нарушении воздушного пространства

Представитель Минобороны Великобритании утверждает, что экипаж британского самолета находился на связи с российской диспетчерской и действовал безопасно.

Представитель Министерства обороны Великобритании опроверг заявления Москвы о том, что британский самолет радиоэлектронной разведки нарушил государственную границу Российской Федерации. По его словам самолет Королевских ВВС Великобритании выполнял "штатную задачу" в международном воздушном пространстве над Норвежским и Баренцевым морями, передает телеканал CNN.

Чиновник министерства отметил, что пилоты британского самолета находились на связи с российской гражданской авиадиспетчерской службой и действовали безопасно и профессионально. Чего нельзя сказать о российском истребители, который совершил опасное сближение.

"Российский самолет МИГ-31 совершил небезопасное сближение с самолетом RAF RC-135W Rivet Joint, который выполнял стандартную операцию в международном воздушном пространстве над Норвежским и Баренцевым морями в понедельник 15 августа", — заявили в Минобороны.

Представитель ведомства добавил, что британский самолет не вторгался в суверенное пространство России и позже благополучно вернулся на свою базу в Великобритании.

Отметим, что согласно данным британского военного издания UK Defence Journal разведывательные самолеты RC-135 Королевских ВВС Великобритании увеличили количество полетов вблизи границ России с начала боевых действий в Украине. В марте этого года было зафиксировано 18 вылетов, в то время как в декабре 2021 было совершено шесть вылетов.

Напомним, что по сообщениям росСМИ, 15 августа британский самолет-разведчик нарушил воздушное пространство РФ в районе мыса Святой Нос в акватории Баренцева моря. Российская сторона заявила, что действия самолета является провокацией, опубликовав скриншот маршрута RC-135 Королевских ВВС Великобритании.

Военная разведка Министерства обороны Великобритании сообщила, что корабли Черноморского флота РФ занимают оборонительные позиции и не имеют эффективного контроля над морем. В ведомстве считают, что российский флот начал вести себя осторожно после потери крейсера "Москва"