Небезпечне зближення: Британія відкидає звинувачення РФ у порушенні повітряного простору

Представник Міноборони Великобританії стверджує, що екіпаж британського літака перебував на зв'язку з російською диспетчерською та діяв безпечно.

Представник Міністерства оборони Великобританії спростував заяви Москви про те, що британський літак радіоелектронної розвідки порушив державний кордон Російської Федерації. За його словами, літак Королівських ВПС Великобританії виконував "штатне завдання" в міжнародному повітряному просторі над Норвезьким і Баренцевим морями, передає телеканал CNN.

Чиновник міністерства зазначив, що пілоти британського літака перебували на зв'язку з російською цивільною авіадиспетчерською службою та діяли безпечно та професійно. Чого не можна сказати про російського винищувача, який здійснив небезпечне зближення.

"Російський літак МІГ-31 здійснив небезпечне зближення з літаком RAF RC-135W Rivet Joint, який виконував стандартну операцію в міжнародному повітряному просторі над Норвезьким та Баренцевим морями у понеділок 15 серпня", — заявили в Міноборони.

Представник відомства додав, що британський літак не вторгався в суверенний простір Росії і пізніше благополучно повернувся на свою базу у Великій Британії.

Зазначимо, що згідно з даними британського військового видання UK Defence Journal, розвідувальні літаки RC-135 Королівських ВПС Великобританії збільшили кількість польотів поблизу кордонів Росії з початку бойових дій в Україні. У березні цього року було зафіксовано 18 вильотів, тоді як у грудні 2021 року було здійснено шість вильотів.

Нагадаємо, що за повідомленнями росЗМІ, 15 серпня британський літак-розвідник порушив повітряний простір РФ в районі мису Святий Ніс в акваторії Баренцевого моря. Російська сторона заявила, що дії літака є провокацією, опублікувавши скріншот маршруту RC-135 Королівських ВПС Великобританії.

Військова розвідка Міністерства оборони Великобританії повідомила, що кораблі Чорноморського флоту РФ займають оборонні позиції і не мають ефективного контролю над морем. У відомстві вважають, що російський флот почав поводитися обережно після втрати крейсера "Москва".