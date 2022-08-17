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Мир

В Московской Хоральной синагоге разбили окно и оставили послание на стене, - росСМИ

Звезда Давида, синагога, фото
Звезда Давида

По информации журналистов, за день до нападения на почту синагоги неизвестный отправлял письма с антисемитскими посланиями. В последнем письме он поиздевался над религией и культурой евреев.

В ночь на 17 августа неизвестный напал на Московскую Хоральную синагогу. Он разбил окно на первом этаже, а рядом оставил послание: "Нет больше сил", о чем написал сайт российского федерального канала РЕН ТВ.

Сообщается, что утром последствия акта вандализма увидели сотрудники религиозного центра, а затем написали заявление в полицию.

В материале российских журналистов говорится, что за день до этого на почту синагоги пришло несколько писем с антисемитскими оскорблениями. В них неизвестный писал оскорбительные фразы в адрес евреев. По информации РосСМИ, в последнем письме он оскорбил религию и священные книги иудаизма, расписав свои представления об истории еврейского народа.

Отметим, что Московская Хоральная синагога – это старейшая синагога Москвы. Ее строили с 1887 по 1891 года. Открытие произошло в 1907 году. Религиозный центр находится в Большом Спасоглинищевском переулке Центрального административного округа столицы РФ.

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Московская Хоральная синагога

Ранее Фокус сообщал, что российские банки начали угрожать евреям. Российские евреи, которые обратились в Сохнут, рассказали о телефонных звонках от сотрудников банков РФ. В разговоре они предупредили, что в случае репатриации, евреи потеряют статус клиентов, и они не смогут открыть в этом банке новые счета.

Также напомним, что глава правительства Израиля заявил, что закрытие "Сохнута" плохо отразится на отношениях еврейского государства и РФ.