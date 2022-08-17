У Московській Хоральній синагозі розбили вікно та залишили послання на стіні, — росЗМІ
За інформацією журналістів, за день до нападу на пошту синагоги невідомий надсилав листи з антисемітськими листами. В останньому листі він знущався з релігії та культури євреїв.
У ніч проти 17 серпня невідомий напав на Московську Хоральну синагогу. Він розбив вікно на першому поверсі, а поряд залишив послання: "Немає більше сил", про що написав сайт російського федерального каналу РЕН ТВ.
Повідомляється, що вранці наслідки акту вандалізму побачили співробітники релігійного центру, а потім написали заяву до поліції.
У матеріалі російських журналістів йдеться, що за день до цього на пошту синагоги надійшло кілька листів з антисемітськими образами. У них невідомий писав образливі фрази на адресу євреїв. За інформацією РосЗМІ, в останньому листі він образив релігію та священні книги іудаїзму, розписавши свої уявлення про історію єврейського народу.
Зазначимо, що Московська хоральна синагога — це найстаріша синагога Москви. Її будували з 1887 до 1891 року. Відкриття відбулося у 1907 році. Релігійний центр знаходиться у Великому Спасоглиніщівському провулку Центрального адміністративного округу столиці РФ.
Раніше Фокус повідомляв, що російські банки почали погрожувати євреям. Російські євреї, які звернулися до Сохнут, розповіли про телефонні дзвінки від співробітників банків РФ. У розмові вони попередили, що в разі репатріації євреї втратять статус клієнтів і вони не зможуть відкрити в цьому банку нові рахунки.
Також нагадаємо, що глава уряду Ізраїлю заявив, що закриття "Сохнут" погано позначиться на відносинах єврейської держави та РФ.