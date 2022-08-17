У Московській Хоральній синагозі розбили вікно та залишили послання на стіні, — росЗМІ

За інформацією журналістів, за день до нападу на пошту синагоги невідомий надсилав листи з антисемітськими листами. В останньому листі він знущався з релігії та культури євреїв.

У ніч проти 17 серпня невідомий напав на Московську Хоральну синагогу. Він розбив вікно на першому поверсі, а поряд залишив послання: "Немає більше сил", про що написав сайт російського федерального каналу РЕН ТВ.

Повідомляється, що вранці наслідки акту вандалізму побачили співробітники релігійного центру, а потім написали заяву до поліції.

У матеріалі російських журналістів йдеться, що за день до цього на пошту синагоги надійшло кілька листів з антисемітськими образами. У них невідомий писав образливі фрази на адресу євреїв. За інформацією РосЗМІ, в останньому листі він образив релігію та священні книги іудаїзму, розписавши свої уявлення про історію єврейського народу.

Зазначимо, що Московська хоральна синагога — це найстаріша синагога Москви. Її будували з 1887 до 1891 року. Відкриття відбулося у 1907 році. Релігійний центр знаходиться у Великому Спасоглиніщівському провулку Центрального адміністративного округу столиці РФ.

[ + – ] Московська Хоральна синагога

Раніше Фокус повідомляв, що російські банки почали погрожувати євреям. Російські євреї, які звернулися до Сохнут, розповіли про телефонні дзвінки від співробітників банків РФ. У розмові вони попередили, що в разі репатріації євреї втратять статус клієнтів і вони не зможуть відкрити в цьому банку нові рахунки.

Також нагадаємо, що глава уряду Ізраїлю заявив, що закриття "Сохнут" погано позначиться на відносинах єврейської держави та РФ.