Много погибших и пострадавших: в Кабуле произошел взрыв в мечети

Инцидент случился в районе Хайра Хана. Среди убитых был имам. Также сообщают о десятках раненых.

Во время вечерней молитвы в мечети Кабула прогремел мощный взрыв. Погибли 3 человека, десятки раненых, сообщает телекомпания Al Jazeera.

По информации Reuters, свидетели сообщили, что мощный взрыв произошел в северном районе Кабула. Представитель разведки талибов на условиях анонимности сказал изданию, что инцидент случился в мечети в районе Хайра Хана. На место приехали медики.

Итальянская неправительственная организация Emergency заявила, что 27 человек получили ранения, трое из которых скончались. Однако сотрудник службы безопасности сообщил телекомпании Al Jazeera, что в результате взрыва погибли 20 человек, еще 40 получили ранения.

Источник Reuters добавил, что среди убитых был имам — предводитель молитвы и духовное лицо, которое заведует мечетью.

Напомним, что в торговом центре "Сурмалу" в Ереване прогремел взрыв. В результате инцидента начался пожар. Как сообщает МЧС Армении, в результате взрыва один человек погиб, еще как минимум двадцать ранены.

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