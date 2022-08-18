Багато загиблих та постраждалих: у Кабулі стався вибух у мечеті

Інцидент трапився у районі Хайра Хана. Серед убитих був імам. Також повідомляють про десятки поранених.

Під час вечірньої молитви у мечеті Кабула пролунав сильний вибух. Загинуло 3 людей, десятки поранених, повідомляє телекомпанія Al Jazeera.

За інформацією Reuters, свідки повідомили, що потужний вибух стався у північному районі Кабула. Представник розвідки талібів на умовах анонімності сказав, що інцидент трапився в мечеті в районі Хайра Хана. На місце приїхали медики.

Італійська неурядова організація Emergency заявила, що 27 людей отримали поранення, троє з яких померли. Проте співробітник служби безпеки повідомив телекомпанії Al Jazeera, що внаслідок вибуху загинули 20 людей, ще 40 отримали поранення.

Джерело Reuters додало, що серед убитих був імам — керівник молитви та духовна особа, яка управляє мечеттю.

Нагадаємо, що в торговому центрі "Сурмалу" в Єревані пролунав вибух. Внаслідок інциденту почалася пожежа. Як повідомляє МНС Вірменії, внаслідок вибуху одна людина загинула, ще як мінімум двадцять поранено.

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