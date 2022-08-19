В российском Белгороде паника: люди срочно покидают город (видео)

На выезде из населенного пункта образовалась огромная пробка. Вероятно, решение людей покинуть город связано с частыми взрывами.

В России опять паника. Вероятно, что из-за частых взрывов в Белгороде люди решили уехать оттуда, сообщает Telegram-канал "БелПалюс".

На кадрах из видео, которое публикует Telegram-канал, видно, что из Белгорода в город Строитель пытаются выехать многие люди. На трассе большие пробки. Эвакуация ли это или самостоятельное решение людей — неизвестно.

[ + – ] Жители Белгорода покидают город

Напомним, 18 августа на военном аэродроме Бельбек под Севастополем прозвучала серия взрывов. Местные жители сообщили о "громких хлопках" и пожарных машинах, едущих к месту происшествия. Оккупационная власть заявила об очередном сбитом беспилотнике.

Кроме того, росСМИ сообщили о взрывах в оккупированной Керчи. Оккупационные власти заверили, что в городе сработала ПВО. По информации коллаборантов, над Крымским мостом сбили "украинский беспилотник".

В этот же день в Белгородской области в РФ горел очередной склад боеприпасов, жителей двух сел эвакуировали. Причины пожара пока не озвучиваются, но в соцсетях шутят, что, вероятно, возгорание произошло "из-за курения в неустановленных местах".