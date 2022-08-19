У російському Бєлгороді паніка: люди терміново залишають місто (відео)

На виїзді з населеного пункту утворився величезний затор. Ймовірно, рішення людей покинути місто пов'язане з частими вибухами.

У Росії знову паніка. Ймовірно, через часті вибухи в Бєлгороді люди вирішили поїхати звідти, повідомляє Telegram-канал "БелПлюс".

На кадрах із відео, яке публікує Telegram-канал, видно, що з Бєлгорода до міста Строїтель намагаються виїхати багато людей. На трасі великі пробки. Чи евакуація це, чи самостійне рішення людей — невідомо.

[ + – ] Мешканці Бєлгорода залишають місто

Нагадаємо, 18 серпня на військовому аеродромі Бельбек під Севастополем пролунала серія вибухів. Місцеві жителі повідомили про "гучні вибухи" та пожежні машини, що їдуть до місця події. Окупаційна влада заявила про чергового збитого безпілотника.

Крім того, росЗМІ повідомили про вибухи в окупованій Керчі. Окупаційна влада запевнила, що у місті спрацювала ППО. За інформацією колаборантів, над Кримським мостом збили "український безпілотник".

Цього ж дня у Бєлгородській області у РФ горів черговий склад боєприпасів, мешканців двох сіл евакуювали. Причини пожежі поки що не озвучуються, але в соцмережах жартують, що, ймовірно, спалах стався "через куріння у невстановлених місцях".