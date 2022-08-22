Сильная жара в Китае привела к высыханию реки Янцзы и остановке судоходства (фото)

Река имеет решающее значение для глобальной цепочки поставок, но этим летом уровень воды достиг рекордно низкого уровня, когда высыхают целые участки и десятки притоков.

Рекордная засуха в Китае привела к высыханию некоторых рек, в том числе части Янцзы. Это повлияло на гидроэнергетику, остановило судоходство и вынудило крупные компании приостановить свою деятельность. Об этом пишет издание The Guardian.

19 августе в стране выпустили общенациональное предупреждение о засухе, поскольку, по прогнозам, затяжная и сильная тепловая волна на юго-западе Китае продолжится и в сентябре.

[ + – ] Высохшое русло реки Цзялин — крупного притока Янцзы в Чунцине

Потеря потока воды в обширную гидроэнергетическую систему Китая вызвала "серьезную ситуацию" в провинции Сычуань, которая получает более 80% своей энергии от гидроэнергетики. Китайское правительство заявило, что ситуация находится на уровне "особо серьезной опасности". При этом поток воды в водохранилища Сычуаньской гидроэлектростанции упал вдвое. Тем временем спрос на электроэнергию этим летом увеличился на 25%.

На прошлой неделе провинция приостановила или ограничила подачу электроэнергии тысячам заводов и ввела нормирование потребления электроэнергии в общественных местах из-за нехватки электроэнергии. Тем временем компании Toyota, Foxconn и Tesla приостановили работу на некоторых заводах за последние две недели. А планы возобновления работы на этой недели отложены.

Янцзы — третья по величине река в мире, обеспечивающая питьевой водой более 400 миллионов китайцев, и самый важный водный путь для экономики Китая.

Река имеет решающее значение для глобальной цепочки поставок, но этим летом уровень воды достиг рекордно низкого уровня, когда высыхают целые участки и десятки притоков. Расход воды на главном стволе Янцзы более чем на 50% ниже среднего показателя за последние пять лет. Также закрыты судоходные пути в среднем и нижнем течении реки.

[ + – ] Низкий уровень реки Янцзы в Ухане

Засуха также затронула по меньшей мере 2,46 млн человек и 2,2 млн га сельскохозяйственных угодий в Сычуани, Хэбэе, Хунани, Цзянси, Аньхое и Чунцине. Кроме того, в некоторых районах иссякли запасы питьевой воды, ее доставляли грузовиками китайские власти.

Напомним, 5 августа Фокус писал, что в Британии из-за жары впервые в истории пересох исток реки Темза. Из-за продолжающейся засухи исток Темзы сместился от официальной начальной точки более чем на 8 км вниз по течению.

Ученые выяснили, что жаркое лето и засуха в мире обусловлена как минимум двумя причинами — глобальным потеплением и Азорским антициклоном. Это область очень высокого давления, которая находится над Атлантическим океаном возле Азорских островов.