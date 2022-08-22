Сильна спека в Китаї призвела до висихання річки Янцзи та зупинки судноплавства (фото)
Річка має вирішальне значення для глобального ланцюжка постачань, але цього літа рівень води досяг рекордно низького рівня, коли висихають цілі ділянки й десятки приток.
Рекордна посуха в Китаї призвела до висихання деяких річок, зокрема частини Янцзи. Це вплинуло на гідроенергетику, зупинило судноплавство та змусило великі компанії призупинити свою діяльність. Про це пише видання The Guardian.
19 серпня в країні випустили загальнонаціональне попередження про посуху, оскільки, за прогнозами, затяжна та сильна теплова хвиля на південному заході Китаї продовжиться й у вересні.
Втрата потоку води у велику гідроенергетичну систему Китаю викликала "серйозну ситуацію" в провінції Сичуань, яка отримує понад 80% своєї енергії від гідроенергетики. Китайський уряд заявив, що ситуація перебуває на рівні "особливо серйозної небезпеки". При цьому потік води у водосховищі Сичуаньської гідроелектростанції впав удвічі. Тим часом попит на електроенергію цього літа збільшився на 25%.
Минулого тижня провінція призупинила або обмежила подачу електроенергії тисячам заводів і запровадила нормування споживання електроенергії в громадських місцях через брак електроенергії. Водночас компанії Toyota, Foxconn і Tesla призупинили роботу на деяких заводах за останні два тижні. А плани поновлення роботи цього тижня відкладено.
Янцзи — третя за величиною річка у світі, що забезпечує питною водою понад 400 мільйонів китайців, і найважливіший водний шлях для економіки Китаю.
Річка має вирішальне значення для глобального ланцюжка постачань, але цього літа рівень води досяг рекордно низького рівня, коли висихають цілі ділянки й десятки приток. Витрата води на головному стовбурі Янцзи більш ніж на 50% нижча за середній показник за останні п'ять років. Також закриті судноплавні шляхи в середній і нижній течії річки.
Засуха також торкнулася щонайменше 2,46 млн осіб і 2,2 млн га сільськогосподарських угідь у Сичуані, Хебеї, Хунані, Цзянсі, Аньхої та Чунцині. Крім того, в деяких районах закінчилися запаси питної води, її доставляла вантажівками китайська влада.
Нагадаємо, 5 серпня Фокус писав, що в Британії через спеку вперше в історії пересох виток річки Темза. Через посуху, що продовжується, витік Темзи змістився від офіційної початкової точки більш ніж на 8 км униз за течією.
Учені з'ясували, що спекотне літо й посуха у світі обумовлена як мінімум двома причинами — глобальним потеплінням і Азорським антициклоном. Це область дуже високого тиску над Атлантичним океаном біля Азорських островів.