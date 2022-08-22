Сербия осенью прекратит импорт российской нефти, – Вучич

С 1 ноября 2022 года Белград останавливает поставки из РФ из-за европейского эмбарго. По словам президента страны, сербам надо прекратить "говорить о глупостях" и задуматься о том, как жить без российской нефти.

С 1 ноября этого года Сербия не будет импортировать российскую нефть из-за санкций, введенных Европейским Союзом против страны-агрессора. Об этом пишет местное издание Telegraf со ссылкой на президента страны Александара Вучича.

Как пишут журналисты, глава государства заговорил об этом, комментируя возможную отмену Европрайда.

"Мы просто обсуждаем всяческие глупости, чтобы не говорить о том, что мы будем делать с электроэнергией, что мы будем делать с нефтью, ведь после ноября российской нефти для нас не будет из-за санкций. Вместо того, чтобы говорить о газе, о мазуте, об угле, мы говорим о разных пустяках, потому что это самое простое", – в частности, заявил политик.

Ранее президент Сербии Александар Вучич заявил о расширении сотрудничества с Североатлантическим Альянсом. По его словам, на одной из военных баз будет центр обучения национальной армии по стандартам НАТО. При этом на территории страны никаких объектов ВС РФ не будет.

Напомним, 1 августа пресс-секретарь Путина Дмитрий Песком заявил, что Кремль полностью поддерживает Сербию в вопросах с Косово.