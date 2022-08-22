Сербія восени припинить імпорт російської нафти, – Вучич

З 1 листопада 2022 року Белград зупиняє постачання з РФ через європейське ембарго. За словами президента країни, сербам треба припинити "говорити про дурниці" та замислитися над тим, як жити без російської нафти.

З 1 листопада цього року Сербія не імпортуватиме російську нафту через санкції, введені Європейським Союзом проти країни-агресора. Про це пише місцеве видання Telegraf із посиланням на президента країни Александра Вучича.

Як пишуть журналісти, глава держави заговорив про це, коментуючи можливе скасування Європрайду.

"Ми просто обговорюємо всілякі дурниці, щоб не говорити про те, що ми робитимемо з електроенергією, що ми робитимемо з нафтою, адже після листопада російської нафти для нас не буде через санкції. Замість того, щоб говорити про газ, про мазут, про вугілля, ми говоримо про різні дрібниці, тому що це найпростіше", — зокрема, заявив політик.

Раніше президент Сербії Александр Вучич заявив про розширення співпраці з Північноатлантичним Альянсом. За його словами, на одній із військових баз буде центр навчання національної армії за стандартами НАТО. При цьому на території країни жодних об'єктів ЗС РФ не буде.

Нагадаємо, 1 серпня прессекретар Путіна Дмитро Піском заявив, що Кремль повністю підтримує Сербію у питаннях із Косово.