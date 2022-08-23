Правительство Индии уволило трех офицеров за случайный запуск ракеты в Пакистан — Reuters

Инцидент произошел 9 марта. Обе страны адекватно отреагировали на инцидент несмотря на то, что имеют на вооружении ядерное оружие.

Во вторник, 23 августа, правительство Индии уволило трех офицеров за случайный запуск ракеты в Пакистан в марте. Об этом сообщает Reuters.

Крылатая ракета наземного базирования "BrahMos" была запущена 9 марта, что заставило Пакистан запросить у Нью-Дели ответы о существующих механизмах безопасности для предотвращения случайных запусков.

Обе страны после инцидента отреагировали спокойно несмотря на то, что Индия и Пакистан имеют на вооружении ядерное оружие. Военные эксперты в прошлом предупреждали о риске несчастных случаев или просчетов со стороны соседей, которые вели три войны и участвовали в многочисленных мелких вооруженных столкновениях, как правило, из-за спорной территории Кашмира.

"Следственный суд, созданный для установления фактов дела, включая установление ответственности за инцидент, установил, что отклонение от стандартных оперативных процедур тремя офицерами привело к случайному запуску ракеты", — говорится в заявлении Военно-воздушных сил Индии.

Отмечается, что правительство уволило трех офицеров с немедленным вступлением этого решения в силу во вторник.

По данным американской Ассоциации по контролю над вооружениями, радиус действия ракеты "BrahMos" составляет от 300 км до 500 км, что делает ее способной поразить столицу Пакистана Исламабад со стартовой площадки на севере Индии.

Также мы сообщали, что на индийском ТВ уже начали отсчет до войны между США и Китаем. Это связано с недавним приездом спикера палаты представителей США в Тайвань.

Напомним, что США, Китай и Индия лидеры по уровню военных расходов в мире. Украина в мировом рейтинге занимает 34 место, обойдя Румынию и Швейцарию. Россия в списке находится на 5 позиции.