Уряд Індії звільнив трьох офіцерів за випадковий запуск ракети в Пакистан — Reuters

Інцидент стався 9 березня. Обидві країни адекватно відреагували на інцидент, незважаючи на те, що мають на озброєнні ядерну зброю.

У вівторок, 23 серпня, уряд Індії звільнив трьох офіцерів за випадковий запуск ракети в Пакистан у березні. Про це повідомляє Reuters.

Крилату ракету наземного базування "BrahMos" було запущено 9 березня, що змусило Пакистан запитати у Нью-Делі відповіді про наявні механізми безпеки для запобігання випадковим запускам.

Обидві країни після інциденту відреагували спокійно, незважаючи на те, що Індія і Пакистан мають на озброєнні ядерну зброю. Військові експерти в минулому попереджали про ризик нещасних випадків або прорахунків із боку сусідів, які вели три війни та брали участь у численних дрібних збройних сутичках, як правило, через суперечливу територію Кашміру.

"Слідчий суд, створений для встановлення фактів справи, враховуючи встановлення відповідальності за інцидент, встановив, що відхилення від стандартних оперативних процедур трьома офіцерами призвело до випадкового запуску ракети", — йдеться у заяві Військово-повітряних сил Індії.

Зазначається, що уряд звільнив трьох офіцерів із негайним набранням чинності цим рішенням у вівторок.

За даними американської Асоціації з контролю над озброєннями, радіус дії ракети "BrahMos" становить від 300 км до 500 км, що робить її здатною вразити столицю Пакистану Ісламабад зі стартового майданчика на півночі Індії.

Також ми повідомляли, що на індійському ТБ вже розпочали відлік до війни між США та Китаєм. Це пов'язано з нещодавнім приїздом спікерки палати представників США в Тайвань.

Нагадаємо, що США, Китай та Індія — лідери за рівнем військових витрат у світі. Україна у світовому рейтингу посідає 34 місце, обійшовши Румунію та Швейцарію. Росія у списку перебуває на 5 позиції.