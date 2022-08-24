Задержание Ройзмана: силовики нашли у экс-мэра визитку экс-главы СБУ (фото)

Помимо контактов Игоря Смешко, правоохранители нашли визитки посла Швейцарии в Москве, эстонского активиста и директора польского Музея икон.

Российские силовики в ходе обысков у бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана, которого обвиняют по "антивоенной" статье, обнаружили визитку экс-председателя Службы безопасности Украины Игоря Смешко. Об этом пишет издание Ura.ru.

Журналисты отмечают, что процессуальные действия проходили в квартире Евгения Ройзмана, именном фонде политика, а также в частном музее "Невьянская икона".

В ходе обысков правоохранители обнаружили визитки с контактами иностранных дипломатов и политиков:

посол Швейцарии в Москве Кристина Марти Ланг;

эстонский общественный активист Меэлис Кубитс;

директор польского Музея икон Михал Богуцкий;

экс-глава СБУ Игорь Смешко.

[ + – ] Силовики в ходе обысков у Ройзмана обнаружили визитку экс-главы СБУ Игоря Смешко

Задержание Евгения Ройзмана и обвинения в адрес экс-мэра Екатеринбурга прокомментировал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. По словам чиновника, с бывшим городским головой его связывают непростые отношения, однако даже политические оппоненты заслуживают на справедливость и уважение. Куйвашев также добавил, что рассчитывает на продолжение частного музея "Невьянская икона", который был создан Евгением Ройзманом.

Как известно, экс-мэру Екатеринбурга выдвинули обвинения по "антивоенной" статье — ч.1 ст. 280.3 Уголовного кодекса РФ — "Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан". Поводом для возбуждения уголовного дела, как считает сам Евгений Ройзман, стала его фраза "Вторжение в Украину".

Напомним, утром 24 августа силовики пришли с обысками в квартиру экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана. Политик был задержан правоохранителями по обвинениям в "дискредитации" регулярной армии РФ. Евгений Ройзман неоднократно осуждал вторжение российских войск в Украину и отказывался выезжать из страны на фоне возможного преследования.

Также сообщалось, что российского модельера Александра Васильева подозревают в "дискредитации" ВС РФ после его заявлений, в которых он критиковал полномасштабное вторжение армии России в Украину.