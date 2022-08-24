Затримання Ройзмана: силовики знайшли в ексмера візитівку ексглави СБУ (фото)

Крім контактів Ігоря Смешка, правоохоронці знайшли візитівки посла Швейцарії у Москві, естонського активіста та директора польського Музею ікон.

Російські силовики під час обшуків у колишнього мера Єкатеринбурга Євгена Ройзмана, якого звинувачують за "антивоєнною" статтею, виявили візитівку ексголови Служби безпеки України Ігоря Смешка. Про це пише видання Ura.ru.

Журналісти зазначають, що процесуальні дії відбувалися у квартирі Євгена Ройзмана, іменному фонді політика, а також у приватному музеї "Нев'янська ікона".

Під час обшуків правоохоронці виявили візитки з контактами іноземних дипломатів та політиків:

посол Швейцарії у Москві Крістіна Марті Ланг;

естонський громадський активіст Меліс Кубітс;

директор польського Музею ікон Міхал Богуцький;

ексглава СБУ Ігор Смешко.

[ + – ] Силовики під час обшуків у Ройзмана виявили візитівку ексглави СБУ Ігоря Смешка

Затримання Євгена Ройзмана та звинувачення на адресу ексмера Єкатеринбурга прокоментував губернатор Свердловської області Євген Куйвашев. За словами чиновника, з колишнім міським головою його пов'язують непрості стосунки, проте навіть політичні опоненти заслуговують на справедливість та повагу. Куйвашев також додав, що розраховує на продовження приватного музею "Нев'янська ікона", створеного Євгеном Ройзманом.

Як відомо, ексмеру Єкатеринбурга висунули звинувачення за "антивоєнною" статтею — ч. 1 ст. 280.3 Кримінального кодексу РФ — "Публічні дії, спрямовані на дискредитацію використання ЗС РФ з метою захисту інтересів Російської Федерації та її громадян". Приводом до порушення кримінальної справи, як вважає сам Євген Ройзман, стала його фраза "Вторгнення в Україну".

Нагадаємо, вранці, 24 серпня, силовики прийшли з обшуками до квартири ексмера Єкатеринбурга Євгена Ройзмана. Політика затримали правоохоронці за звинуваченнями в "дискредитації" регулярної армії РФ". Євген Ройзман неодноразово засуджував вторгнення російських військ в Україну та відмовлявся виїжджати з країни на тлі можливого переслідування.

Також повідомлялося, що російського модельєра Олександра Васильєва підозрюють у "дискредитації" ЗС РФ після його заяв, у яких він критикував повномасштабне вторгнення армії Росії в Україну.