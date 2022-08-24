В Британии женщина родила близнецов с разным цветом кожи: в чем причина (фото)

У мальчика светлая кожа и зеленные глаза, а вот у девочки — темная кожа и карие глаза. Но при рождении дети были одинаковы.

У 29-летней жительница Великобритании Шантель Бротон родились близнецы с разным цветом кожи. При рождении дети выглядели одинаково, однако впоследствии один из них стал гораздо смуглее, пишет Daily Record.

Дети родились в апреле 2022 года. Девочку назвали Азира, а мальчика — Эйон. Сейчас дети заметно различается. У мальчика светлая кожа и зеленные глаза, а вот у девочки — темная кожа и карие глаза.

[ + – ] Азира и Эйон

Мать уникальных близнецов принадлежит к двум расам. Дедушка по материнской линии был из Нигерии. Предки 29-летнего отца мальчика и девочки имеют шотландское и ямайское происхождение.

Бротон отметила, что ее дети привлекают внимание на улице. Люди часто спрашивают, родные ли оба ребенка. Мать близнецов добавила, что у детей разные характеры. Азира очень уравновешенная и спокойна, а Эйон более эмоционален и требует больше внимания.

[ + – ] У детей разные характеры

Ранее мы сообщали, что сотрудница Илона Маска тайно родила ему близнецов. Оказалось, что у миллиардера была связь с исполнительным директором проекта Neuralink Шивон Зилис.

Мы также писали, что женщина вышла замуж за тряпичного мужчину и "родила" от него ребенка. По словам Мейривоне Роши Мораес, ее муж – практически идеален, но все же имеет один недостаток.