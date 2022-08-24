У Британії жінка народила близнюків із різним кольором шкіри: у чому причина (фото)

У хлопчика світла шкіра та зелені очі, а ось у дівчинки — темна шкіра та карі очі. Але при народженні діти були однакові.

У 29-річної жительки Великобританії Шантель Бротон народилися близнюки з різним кольором шкіри. При народженні діти мали однаковий вигляд, проте згодом одна з них стала набагато смаглявішою, пише Daily Record.

Діти народилися у квітні 2022 року. Дівчинку назвали Азіра, а хлопчика — Ейон. Сьогодні діти помітно відрізняється. У хлопчика світла шкіра та зелені очі, а ось у дівчинки — темна шкіра та карі очі.

[ + – ] Азіра й Ейон

Мати унікальних близнюків належить до двох рас. Дідусь по материнській лінії був із Нігерії. Батьки 29-річного батька хлопчика та дівчинки мають шотландське та ямайське походження.

Бротон зауважила, що її діти привертають увагу на вулиці. Люди часто запитують, чи рідні обидві дитини. Мати близнюків додала, що в дітей різні характери. Азіра дуже врівноважена та спокійна, а Ейон емоційніший і потребує більше уваги.

[ + – ] Діти мають різні характери

Раніше ми повідомляли, що співробітниця Ілона Маска таємно народила йому близнюків. Виявилося, що мільярдер мав зв'язок із виконавчою директоркою проєкту Neuralink Шивон Зіліс.

Ми також писали, що жінка вийшла заміж за ганчіркового чоловіка та "народила" від нього дитину. За словами Мейрівоне Роші Мораєс, її чоловік — практично ідеальний, але все ж таки має один недолік.