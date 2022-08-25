Следуйте за мечтами: 17-летний пилот облетел мир на маленьком самолете и установил два рекорда

Мак Резерфорд, который получил лицензию пилота в 15 лет, рассказал, через что ему пришлось пройти, чтобы осуществить самую большую мечту всей жизни.

17-летний пилот Мак Резерфорд стал самым молодым человеком, совершившим одиночный кругосветный полет на небольшом самолете. Так, 24 августа он приземлился в Болгарии, откуда пять месяцев назад начал свое путешествие, о чем пишет AP News.

Сообщается, что Резерфорд установил сразу два рекорда. Он стал самым молодым человеком, совершившим кругосветное путешествие в одиночку, а также самым молодым человеком, совершившим кругосветное путешествие на сверхлегком самолете.

Резерфорд сказал, что надеется, что его достижение вдохновит молодых людей на осуществление своей мечты.

[ + – ] Самолет Мака Резерфорда

"Просто следуйте за своими мечтами, независимо от того, сколько вам лет — усердно работайте и двигайтесь вперед, чтобы достичь своих целей", — сказал он, выйдя из самолета.

Путешествие, которое началось 23 марта, привело Резерфорда через 52 страны на пяти континентах. Во время путешествия ему исполнилось 17 лет.

Родившийся в семье авиаторов, Резерфорд получил лицензию пилота в 2020 году, что на тот момент сделало его самым молодым пилотом в мире. Путешествие гражданина Великобритании и Бельгии началось в Болгарии, потому что его спонсор, веб-хостинговая компания ICDSoft, имеет штаб-квартиру в Софии и одолжила ему самолет.

Сообщается, что у Мака есть сестра Зара, которая также совершила кругосветный полет на сверхлегком самолете в 19 лет.

Как и его сестра, Резерфорд летал на "Акуле", одном из самых быстрых сверхлегких самолетов в мире, крейсерская скорость которого достигала 300 км/ч. Обычно двухместный, он был модифицирован для его дальнего путешествия, заменив второе сиденье дополнительным топливным баком.

[ + – ] Мак и Зара Резерфорд

Первоначально планировалось, что поездка продлится до трех месяцев, но муссонные дожди, песчаные бури и сильная жара изменили планы. Большая часть задержек была вызвана ожиданием получения разрешений и других документов, необходимых для дальнейшего полета.

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