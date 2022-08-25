Следуйте за мечтами: 17-летний пилот облетел мир на маленьком самолете и установил два рекорда
Мак Резерфорд, который получил лицензию пилота в 15 лет, рассказал, через что ему пришлось пройти, чтобы осуществить самую большую мечту всей жизни.
17-летний пилот Мак Резерфорд стал самым молодым человеком, совершившим одиночный кругосветный полет на небольшом самолете. Так, 24 августа он приземлился в Болгарии, откуда пять месяцев назад начал свое путешествие, о чем пишет AP News.
Сообщается, что Резерфорд установил сразу два рекорда. Он стал самым молодым человеком, совершившим кругосветное путешествие в одиночку, а также самым молодым человеком, совершившим кругосветное путешествие на сверхлегком самолете.
Резерфорд сказал, что надеется, что его достижение вдохновит молодых людей на осуществление своей мечты.
"Просто следуйте за своими мечтами, независимо от того, сколько вам лет — усердно работайте и двигайтесь вперед, чтобы достичь своих целей", — сказал он, выйдя из самолета.
Путешествие, которое началось 23 марта, привело Резерфорда через 52 страны на пяти континентах. Во время путешествия ему исполнилось 17 лет.
Родившийся в семье авиаторов, Резерфорд получил лицензию пилота в 2020 году, что на тот момент сделало его самым молодым пилотом в мире. Путешествие гражданина Великобритании и Бельгии началось в Болгарии, потому что его спонсор, веб-хостинговая компания ICDSoft, имеет штаб-квартиру в Софии и одолжила ему самолет.
Сообщается, что у Мака есть сестра Зара, которая также совершила кругосветный полет на сверхлегком самолете в 19 лет.
Как и его сестра, Резерфорд летал на "Акуле", одном из самых быстрых сверхлегких самолетов в мире, крейсерская скорость которого достигала 300 км/ч. Обычно двухместный, он был модифицирован для его дальнего путешествия, заменив второе сиденье дополнительным топливным баком.
Первоначально планировалось, что поездка продлится до трех месяцев, но муссонные дожди, песчаные бури и сильная жара изменили планы. Большая часть задержек была вызвана ожиданием получения разрешений и других документов, необходимых для дальнейшего полета.
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