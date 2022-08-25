Слідуйте за мріями: 17-річний пілот облетів світ на маленькому літаку та встановив два рекорди

Мак Резерфорд, який отримав ліцензію пілота у 15 років, розповів, через що йому довелося пройти, щоб здійснити найбільшу мрію всього життя.

17-річний пілот Мак Резерфорд став наймолодшою людиною, яка здійснила одиничний кругосвітній політ на невеликому літаку. Так, 24 серпня він приземлився в Болгарії, звідки п'ять місяців тому розпочав свою подорож, про що пише AP News.

Повідомляється, що Резерфорд встановив одразу два рекорди. Він став наймолодшою людиною, яка здійснила кругосвітню подорож поодинці, а також наймолодшою людиною, яка здійснила кругосвітню подорож на надлегкому літаку.

Резерфорд сказав, що сподівається, що його досягнення надихне молодих людей на здійснення своєї мрії.

[ + – ] Літак Мака Резерфорда

"Просто слідуйте за своїми мріями, незалежно від того, скільки вам років — старанно працюйте і рухайтеся вперед, щоб досягти своїх цілей", — сказав він, зійшовши з літака.

Подорож, яка розпочалася 23 березня, привела Резерфорда через 52 країни на п'яти континентах. Під час подорожі йому виповнилось 17 років.

Резерфорд, що народився в сім'ї авіаторів, отримав ліцензію пілота у 2020 році, що на той момент зробило його наймолодшим пілотом у світі. Подорож громадянина Великої Британії та Бельгії почалася в Болгарії, тому що його спонсор, веб-хостингова компанія ICDSoft, має штаб-квартиру до Софії та позичила йому літак.

Повідомляється, що Мак має сестру Зару, яка також здійснила кругосвітній політ на надлегкому літаку в 19 років.

Як і його сестра, Резерфорд літав на "Акулі", одному з найшвидших надлегких літаків у світі, крейсерська швидкість якого сягала 300 км/год. Зазвичай двомісний, він був модифікований для його далекої подорожі, замінивши друге сидіння додатковим паливним баком.

[ + – ] Мак та Зара Резерфорд

Спочатку планувалося, що подорож триватиме до трьох місяців, але мусонні дощі, піщані бурі та сильна спека змінили плани. Більшість затримок була викликана очікуванням отримання дозволів та інших документів, необхідні подальшого польоту.

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