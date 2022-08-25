Итальянец одновременно заразился оспой обезьян, ВИЧ и COVID-19

Это первый в мире случай такого одновременного заражения. Сам 36-летний пациент уже лечился от сифилиса три года назад и страдает биполярным расстройством.

Ученые зафиксировали первый в мире случай одновременного заражения коронавирусом, оспой обезьян и ВИЧ. Об этом сообщает медицинский специализированный журнал Journal of Infection.

Как уточняется, в июне 36-летний гражданин Италии вернулся из поездки по Испании, где провел пять дней. После возвращения домой у итальянца резко ухудшилось самочувствие: мужчина чувствовал повышенную усталость, поднялась температура до 39°С, болели горло и голова. Через три дня он сдал тест на COVID-19, результат оказался положительным.

В этот же день у него появилась сыпь на левой руке. Язвенные образования стали быстро распространяться по всему телу, и мужчина обратился в службу скорой помощи больницы сицилийского города Катания, где был переведен в отделение инфекционных заболеваний. Проведенные анализы выявили у него ВИЧ и оспу обезьян, хотя к тому времени симптомы последней почти исчезли.

Как выяснилось, в Испании пациент практиковал незащищенный секс с мужчинами.

"Наш случай указывает, что половой акт может быть преобладающим путем передачи. Поэтому полный скрининг на инфекции, передаваемые половым путем, рекомендуется делать после постановки диагноза оспы обезьян", — уточняется в научном исследовании.

При поступлении больной также рассказал, что уже лечился от сифилиса в 2019 году. Итальянец также страдает от биполярного расстройства и принимает соответствующие медикаменты.

Пациент дважды вакцинировался от COVID-19 препаратом Pfizer, вторую дозу он сделал в декабре прошлого года.

В настоящее время мужчину уже выписали из больницы после лечения от коронавируса и оспы.

Напомним, в начале августа в США объявили чрезвычайную ситуацию из-за вспышки обезьяньей оспы. Число заболевших в стране превысило 6600 человек.

Ранее Фокус рассказывал, что обезьянья оспа может распространиться и в Украине. По состоянию на сегодня в стране нет случаев заражения, но Минздрав пошел на опережение и подготовил тест-системы для выявления заболевания.