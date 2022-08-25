Італієць одночасно заразився віспою мавп, ВІЛ та COVID-19

Це перший у світі випадок такого одночасного зараження. Сам 36-річний пацієнт уже лікувався від сифілісу три роки тому і страждає на біполярні розлади.

Учені зафіксували перший у світі випадок одночасного зараження коронавірусом, віспою мавп і ВІЛ. Про це повідомляє медичний спеціалізований журнал Journal of Infection.

Як уточнюється, у червні 36-річний громадянин Італії повернувся з поїздки по Іспанії, де провів п'ять днів. Після повернення додому в італійця різко погіршилося самопочуття: чоловік відчував підвищену втому, піднялася температура до 39°С, боліли горло та голова. Через три дні він здав тест на COVID-19, результат виявився позитивним.

Цього ж дня у нього з'явився висип на лівій руці. Виразкові утворення почали швидко поширюватися по всьому тілу, і чоловік звернувся до служби швидкої допомоги лікарні сицилійського міста Катанія, де його перевели у відділення інфекційних захворювань. Проведені аналізи виявили у нього ВІЛ та віспу мавп, хоча на той час симптоми останньої майже зникли.

Як з'ясувалося, в Іспанії пацієнт практикував незахищений секс із чоловіками.

"Наш випадок вказує, що статевий акт може бути переважним шляхом передавання. Тому повний скринінг на інфекції, що передаються статевим шляхом, рекомендується робити після встановлення діагнозу віспи мавп", — уточнюється в науковому дослідженні.

При надходженні хворий також розповів, що вже лікувався від сифілісу в 2019 році. Італієць також страждає від біполярного розладу та приймає відповідні медикаменти.

Пацієнт двічі вакцинувався COVID-19 препаратом Pfizer, другу дозу він зробив у грудні минулого року.

Наразі чоловіка вже виписали з лікарні після лікування від коронавірусу та віспи.

Нагадаємо, на початку серпня в США оголосили надзвичайну ситуацію через спалах мавпячої віспи. Кількість хворих у країні перевищила 6 600 осіб.

Раніше Фокус розповідав, що мавпяча віспа може поширитись і в Україні. Станом на сьогодні в країні немає випадків зараження, але МОЗ пішло на випередження та підготувало тест-системи для виявлення захворювання.