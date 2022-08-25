Британия впервые за четверть века не импортировала энергоносители из РФ, – DW

Британия перестала завозить не только сырье, но и ряд других товаров из РФ. В целом объем импорта из страны-агрессора в Соединенное Королевство сократился на 97%.

В июне Великобритания впервые за минимум четверть века не импортировала из России никаких энергоносителей. Об этом сообщает издание DW.

Как пишут журналисты со ссылкой на данные статистического ведомства ONS, импорт сырья из РФ постоянно снижался, начиная с момента введения антироссийских санкций.

В результате, за первый месяц лета Соединенное Королевство впервые за время подсчетов, начатых 25 лет назад, не получило из страны-агрессора никаких продуктов из очищенной нефти, а именно бензина, дизельного топлива, газа, угля и кокса. Хотя еще в прошлом году РФ являлась крупнейшим поставщиком энергоносителей для Британии. К концу года планируется полностью прекратить импорт нефти и нефтепродуктов из России.

Из-за санкций практически прекратился ввоз и других товаров. Как отмечают в ONS, в целом объем импорта из страны-агрессора в Британию сократился на 97% и теперь составляет всего 33 млн. фунтов стерлингов [$39 млн].

Многие британские компании уже добровольно прекратили любое сотрудничество с бизнесом из России. Пытаясь найти альтернативу, предприятия увеличивают количество закупок у партнеров из других стран. К примеру, значительно увеличился импорт нефтепродуктов из Саудовской Аравии, Нидерландов, Бельгии и Кувейта.

В то же время, в Соединенном Королевстве наращивается собственное производство газа. Так, за первое полугодие добыча газа в Британии выросла в годовом исчислении на 26%.

Напомним, США пригрозили санкциями турецкому бизнесу за связи с российскими компаниями и гражданами РФ, в отношении которых введены международные ограничения. В Минфине США считают, что турецкие банки не могут сотрудничать с подсанкционными финансовыми учреждения страны-агрессора и при этом сохранять рабочие отношения с американскими банками.

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