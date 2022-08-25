Британія вперше за чверть століття не імпортувала енергоносії з РФ, – DW

Британія перестала завозити не лише сировину, а й низку інших товарів з РФ. Загалом обсяг імпорту з країни-агресора до Сполученого Королівства скоротився на 97%.

У червні Велика Британія вперше за щонайменше чверть століття не імпортувала з Росії жодних енергоносіїв. Про це повідомляє видання DW.

Як пишуть журналісти з посиланням на дані статистичного відомства ONS, імпорт сировини з РФ постійно знижувався, починаючи з моменту запровадження антиросійських санкцій.

Унаслідок, за перший місяць літа Сполучене Королівство вперше за час підрахунків, розпочатих 25 років тому, не отримало з країни-агресора жодних продуктів з очищеної нафти, а саме бензину, дизельного палива, газу, вугілля та коксу. Хоча ще минулого року РФ була найбільшим постачальником енергоносіїв для Великої Британії. До кінця року планується повністю припинити імпорт нафти та нафтопродуктів із Росії.

Через санкції практично припинилося ввезення й інших товарів. Як зазначають в ONS, загалом обсяг імпорту з країни-агресора до Британії скоротився на 97% і тепер становить лише 33 млн фунтів стерлінгів [$39 млн].

Багато британських компаній уже добровільно припинили будь-яку співпрацю з бізнесом із Росії. Намагаючись знайти альтернативу, підприємства збільшують кількість закупівель у партнерів з інших країн. Наприклад, значно збільшився імпорт нафтопродуктів із Саудівської Аравії, Нідерландів, Бельгії та Кувейту.

У той же час у Сполученому Королівстві нарощується власне виробництво газу. Так, за перше півріччя видобуток газу в Британії зріс у річному вирахуванні на 26%.

Нагадаємо, США пригрозили санкціями турецькому бізнесу за зв'язки з російськими компаніями та громадянами РФ, проти яких запроваджено міжнародні обмеження. У Мінфіні США вважають, що турецькі банки не можуть співпрацювати з підсанкційними фінансовими установами країни-агресора і зберігати робочі відносини з американськими банками.

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